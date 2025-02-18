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Yayın Tarihi: 18 Şubat 2025 11:01
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 11:06
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CHP’li Çelik’ten gözaltı tepkisi: Siyasallaştırılmış yargının bir propaganda çalışması

Muhalefete yönelik baskıların arttığına dikkat çeken Çelik, CHP’nin yanı sıra sol, sosyalist ve demokratik çevrelerin de hedef alındığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’li Çelik’ten gözaltı tepkisi: Siyasallaştırılmış yargının bir propaganda çalışması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu sabah saatlerinde 10 ilde düzenlenen operasyonlarla gazetecilerin ve siyasetçilerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "siyasallaştırılmış yargının bir propaganda çalışması" olarak nitelendirerek şöyle dedi:

"Yine bir şafak operasyonuyla, aralarında mevkidaşım EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’un da bulunduğu çok sayıda gazeteci ve siyasetçi gözaltına alındı. Gerçekleri görüyoruz. Yargıyı siyasallaştırarak, ev baskınları ve tutuklamalarla halkın gerçek gündemini perdelemeye çalışıyorlar. Oysa halkımızın asıl gündemi açlık, yoksulluk ve sefalet. Derin bir ekonomik ve sosyal krizin içindeyiz. Ülkeyi krize sokanlar, baskı politikalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor."

"Zulmü artanın zevali tez olur"

Muhalefete yönelik baskıların arttığına dikkat çeken Çelik, CHP’nin yanı sıra sol, sosyalist ve demokratik çevrelerin de hedef alındığını belirtti.

Çelik, açıklamasını Anadolu’da yaygın bir sözle tamamladı:

“Zulmü artanın zevali tez olur. İktidarlarını korumak için her türlü antidemokratik ve gayrimeşru yönteme başvuranlar bilsinler ki; halktan, hakikatten ve mağlubiyetten kaçamayacaklar. Halk kazanacak, haklı kazanacak.”

*İstanbul’da sabaha karşı düzenlenen ev baskınlarında EMEP, SYKP ve HDK üyesi çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada 60 kişi hakkında kararı olduğu açıklandı. 10 ildeki operasyonlardan en az 52 kişi gözaltına alındı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
HDK gözaltılar Ozgur Çelik dem parti
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