CHP’li Bulut, Niğde Belediyesi’nin 11 milyon TL’lik mama ihalesi yaptığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Niğde Belediyesi'nin 2023 yılının aralık ayında 11 milyon TL değerinde mama ihalesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bulut, sokaktaki hayvanların öldürülmesini öngören yasa değişikliğiyle AKP’li belediyelerde toplu hayvan ölümleri yaşandığını belirterek, bu ölümleri ve belediyelerin yaptığı ihaleleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Niğde Belediyesi’nin hayvan bakımevinde köpeklerin enjeksiyon yöntemiyle öldürülüp toplu mezarlara gömüldüğünü söyleyen Bulut, AKP’li Ankara Altındağ Belediyesi sınırları içinde de benzer olayların yaşandığına dikkat çekti.

ALTINDAĞ'DA ÖLDÜRÜLEN HAYVANLAR “Altındağ Belediyesi'nin açıklaması büyük bir yalan"

“Mama ihaleleri hangi şirketlere verilmiştir?”

Bulut, Niğde Belediyesi’nin hayvan katliamını "yasaya ve vicdana uygun" diye savunmasına rağmen, 2023 yılı sonunda 11 milyon TL değerinde mama ihalesi yapmasının çelişkili olduğunu belirterek, "Belediye bu kadar mamayı ne yapacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Bulut, TBMM’ye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede şu soruları yöneltti:

Niğde'de köpek ve kedi popülasyonu nedir? Son 6 yıldır mama ihaleleri hangi şirketlere verilmiştir ve ne kadar ödeme yapılmıştır? Belediyeye ait barınakta kaç köpek bulunmaktadır? Köpek katliamını yasaya ve vicdana uygun olarak tanımlayan belediye bu kadar mamayı ne yapacaktır? Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç köpeğe ötanazi uygulanmıştır? (TY)