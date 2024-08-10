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Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2024 13:15
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2024 13:24
2 dk Okuma

CHP’li Bulut, Niğde Belediyesi’nin 11 milyon TL’lik mama ihalesi yaptığını açıkladı

“Köpek katliamını yasaya ve vicdana uygun olarak tanımlayan belediye bu kadar mamayı ne yapacak?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’li Bulut, Niğde Belediyesi’nin 11 milyon TL’lik mama ihalesi yaptığını açıkladı
Fotoğraf: Canva

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Niğde Belediyesi'nin 2023 yılının aralık ayında 11 milyon TL değerinde mama ihalesi gerçekleştirdiğini açıkladı. 

Bulut, sokaktaki hayvanların öldürülmesini öngören yasa değişikliğiyle AKP’li belediyelerde toplu hayvan ölümleri yaşandığını belirterek, bu ölümleri ve belediyelerin yaptığı ihaleleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Niğde Belediyesi’nin hayvan bakımevinde köpeklerin enjeksiyon yöntemiyle öldürülüp toplu mezarlara gömüldüğünü söyleyen Bulut, AKP’li Ankara Altındağ Belediyesi sınırları içinde de benzer olayların yaşandığına dikkat çekti. 

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“Mama ihaleleri hangi şirketlere verilmiştir?”

Bulut, Niğde Belediyesi’nin hayvan katliamını "yasaya ve vicdana uygun" diye savunmasına rağmen, 2023 yılı sonunda 11 milyon TL değerinde mama ihalesi yapmasının çelişkili olduğunu belirterek, "Belediye bu kadar mamayı ne yapacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Bulut, TBMM’ye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede şu soruları yöneltti:

  1. Niğde'de köpek ve kedi popülasyonu nedir?
  2. Son 6 yıldır mama ihaleleri hangi şirketlere verilmiştir ve ne kadar ödeme yapılmıştır?
  3. Belediyeye ait barınakta kaç köpek bulunmaktadır?
  4. Köpek katliamını yasaya ve vicdana uygun olarak tanımlayan belediye bu kadar mamayı ne yapacaktır?
  5. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç köpeğe ötanazi uygulanmıştır? (TY)
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