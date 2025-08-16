"CHP’li belediyelere operasyonlar Komisyon’u işlevsizleştiriyor"

Barış İçin Toplumsal Girişim, CHP’li belediyelere yönelik son operasyonların, Kürt sorununun demokratik çözümü için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nu fiilen işlevsiz hale getirdiğini açıkladı.

Açıklamada, iktidarın “yargıyı araçsallaştırarak sürdürdüğü hukuk dışı operasyonların”, toplumsal barış talebine rağmen sürece duyulan güveni zayıflattığı vurgulandı.

Komisyon sürecinin Ekim 2024’te silah bırakma kararı, örgütün feshi ve Meclis çatısı altında çözüm için atılacak adımların belirlenmesiyle başladığı hatırlatıldı. Ancak, barışa duyulan ihtiyacın yüksek olmasına karşın, iktidarın uygulamaları nedeniyle güven ortamının oluşmadığına dikkat çekildi.

Barış İçin Toplumsal Girişim, özellikle Komisyon’un üçüncü toplantısının yapılacağı gün olan 12 Ağustos’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve ardından 15 Ağustos’ta CHP Beyoğlu Belediyesi’ne düzenlenen operasyonların, barış ve demokrasi umutlarını zedelediğini belirtti.

Açıklama şöyle:

“Kırk yılı aşan çatışmalı ortamın barışa evrilmesi için toplumsal uzlaşma zemininin genişletilmesi gerekirken, iktidarın CHP’ye yönelik operasyonları süreci güven duyulmaz hale getiriyor, Komisyon’un meşruiyetini zedeliyor. İktidarı, siyasi rakiplerini hukuk dışı yöntemlerle tasfiye etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Barış İçin Toplumsal Girişim, tüm Komisyon üyelerine ve barış ile demokrasi isteyen kesimlere de “uzlaşma zeminini tahrip eden hukuk dışı uygulamalara karşı ortak tutum alma” çağrısı yaptı.

(EMK)