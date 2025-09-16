ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 09:47
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 10:55
1 dk Okuma

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon: 48 kişi adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 48 kişi,  emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi


CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon: 48 kişi adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: AA

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 kişiyi gözaltına almıştı.

Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediye başkanımız işkence koşullarında tutuluyor
Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediye başkanımız işkence koşullarında tutuluyor
14 Eylül 2025

Emniyet işlemleri tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındakiler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki isimlerin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

(AB)

İstanbul
İstanbul
Hasan Mutlu Bayrampaşa Belediyesi CHP operasyon
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
