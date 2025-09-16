CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon: 48 kişi adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 kişiyi gözaltına almıştı.
Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediye başkanımız işkence koşullarında tutuluyor
Emniyet işlemleri tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındakiler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Gözaltındaki isimlerin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.
(AB)