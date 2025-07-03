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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 15:55
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 15:56
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CHP’li Başarır: TÜİK, emekliyi ve memuru mağdur eden bir kurum

“Sokakta hissedilen enflasyonla; emeklinin, işçinin ve memurun yaşadıklarıyla TÜİK’in açıkladıkları birbirini tutmamaktadır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’li Başarır: TÜİK, emekliyi ve memuru mağdur eden bir kurum
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK tarafından bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin gerçekçi olmadığını belirtti.

TÜİK verilerini sıralayan Başarır, “TÜİK artık bu ülkede emekliyi, memuru mağdur eden bir kurum haline gelmiştir. Sokakta hissedilen enflasyonla; emeklinin, işçinin ve memurun yaşadıklarıyla TÜİK’in açıkladıkları birbirini tutmamaktadır,” sözlerini sarf etti.

Enflasyon verilerine göre memur ve emekliye zam yapılacağına işaret eden Başarır, “Şimdi emekli aylıklarına yüzde 16,67 zam yapılıyor. Oysa ENAG’ın oranlarını esas alsaydık zam yüzde 26,67 olacaktı,” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, en düşük emekli aylığına 2 bin lira zam hazırlığında olunduğunu belirtti, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

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Başarır, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın, rahatsızlığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini de söyledi.

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TBMM Genel Kurulu’nda bugün enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüleceğini anlatan Başarır, “Bir kez daha sesleniyorum; bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Bu düzenlemede zeytinlerin kesilecek ya da taşınacak olmasından çok daha vahim maddeler var,” ifadelerini kullandı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP Ali Mahir Başarır TÜİK enflasyon İBB operasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi
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