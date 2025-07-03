CHP’li Başarır: TÜİK, emekliyi ve memuru mağdur eden bir kurum

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK tarafından bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin gerçekçi olmadığını belirtti.

TÜİK verilerini sıralayan Başarır, “TÜİK artık bu ülkede emekliyi, memuru mağdur eden bir kurum haline gelmiştir. Sokakta hissedilen enflasyonla; emeklinin, işçinin ve memurun yaşadıklarıyla TÜİK’in açıkladıkları birbirini tutmamaktadır,” sözlerini sarf etti.

Enflasyon verilerine göre memur ve emekliye zam yapılacağına işaret eden Başarır, “Şimdi emekli aylıklarına yüzde 16,67 zam yapılıyor. Oysa ENAG’ın oranlarını esas alsaydık zam yüzde 26,67 olacaktı,” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, en düşük emekli aylığına 2 bin lira zam hazırlığında olunduğunu belirtti, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

TÜİK aylık enflasyona yüzde 1,37 dedi, emekliye zam oranı yüzde 16 oldu

İzBB operasyonuna tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İzBB) yönelik soruşturma kapsamında “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren Başarır, soruşturmayı eleştirdi.

Başarır, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın, rahatsızlığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini de söyledi.

Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında ameliyat kararı

TBMM Genel Kurulu’nda bugün enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüleceğini anlatan Başarır, “Bir kez daha sesleniyorum; bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Bu düzenlemede zeytinlerin kesilecek ya da taşınacak olmasından çok daha vahim maddeler var,” ifadelerini kullandı.

(VC)