CHP’li Bakan: Binali Aslan cinayeti, devletin güvenlik sisteminin iflasıdır

CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ankara’da servis şoförlüğü yapan Binali Aslan’ı aracını gasp edip öldürdükten sonra Mersin’de ormanlık alana gömen ve ardından Suriye’ye kaçan IŞİD bağlantılı 14 kişilik aile hakkında açıklama yaptı.

MİT ve Suriye gizli servisinden ortak operasyon

CHP’li Murat Bakan, şu ifadeleri kullandı:

“14 kişilik IŞİD bağlantılı bir ailenin, doğuştan Türk vatandaşı olmalarına rağmen yıllarca radikal örgütle ilişkili biçimde yaşayıp hiçbir istihbarat biriminin radarına girmemesi; bir vatandaşı öldürüp cesediyle 480 kilometre yol alarak Suriye’ye kaçabilmesi, basit bir adli vaka değil; devletin kurumsal güvenlik sisteminin iflasıdır.”

“Türkiye içinde ve dışında kaç IŞİD’li Türk vatandaşı var?”

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup IŞİD’e katılan, onlara sempati duyan ya da onlarla temasta bulunan kaç kişi var?” diye soran CHP’li Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kişilerin kaçı hala Türkiye’de, kaçı yurtdışında, kaçı savaş bölgelerinden ülkemize döndü? Devlet bu kişileri takip ediyor mu, ediyor ise nasıl ve hangi sistemle izliyor? Aynı şekilde, sığınmacılar arasında benzer radikalleşme eğilimleri taşıyan kaç kişi tespit edildi? Bu sorulara hiçbir kurum yanıt vermiyor.

“Yıllardır ‘yabancı terörist savaşçılar’ konusu yalnızca sınır geçişiyle sınırlı ele alındı; oysa tehlike ülke içinde. Binali Aslan cinayeti, IŞİD’in sadece sınırın ötesinde değil, ülke içinde sessizce yeniden örgütlenebildiğini gösteriyor. Bu nedenle, Türkiye’nin hem vatandaş hem yabancı statüsündeki potansiyel IŞİD sempatizanlarına ilişkin şeffaf bir risk haritası açıklaması artık bir zorunluluktur.”

“Bu aile yıllarca nasıl tespit edilmedi?”

CHP’li Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkini açıklamalarının ‘yetersiz’ olduğunu belirterek şu soruları yöneltti:

Bu aile yıllarca nasıl tespit edilmedi?

Radikalleşme eğilimleri kimlerin bilgisi dahilindeydi?

Kayıp ihbarı alındıktan sonra Emniyet neden aranan araç prosedürünü devreye sokmadı?

Hatay hattında sınır geçişi nasıl gerçekleşti, kimler görevdeydi?

MİT, Emniyet ve Jandarma arasında bilgi paylaşımı neden sağlanamadı?

Türkiye içinde ve dışında kaç IŞİD bağlantılı Türk vatandaşı bulunuyor ve bu kişiler hangi sistemle izleniyor?

Benzer radikal eğilimli sığınmacı gruplar hakkında ne tür bir denetim yürütülüyor?

“Binali Aslan cinayeti, devletin güvenlik sisteminin çöktüğünün alarmıdır. Türkiye artık propaganda değil, açıklık; bahane değil, sorumluluk beklemektedir” diyen CHP’li Bakan, olayla ilgili tüm bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

CHP’li Bakan, sınır güvenliği protokollerindeki zafiyetlerin araştırılması için de bağımsız bir denetim ve soruşturma mekanizması kurulması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu? Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde servis şoförlüğü yapan Binali Aslan için ailesi 21 Eylül’de kayıp başvurusunda bulundu. 26 Eylül’de Aslan’ın cansız bedeni Mersin’de ormanlık bir alanda bulundu. 28 Eylül’de İçişleri Bakanlığı, Aslan’ın aracını kiralayan IŞİD üyeleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçtiğini belirterek, Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şüphelilerden 8’inin öldürüldüğünü, 2’sinin yaralı, 4’ünün ise sağ olarak yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı ayrıca, ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddiaları 4 Ekim’de yalanlayarak, “Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır” ifadelerini kullandı.

(VC)