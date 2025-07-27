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Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2025 18:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2025 18:52
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CHP’li Bağcıoğlu: Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İskenderun’da iki askerin aşırı sıvı kaybından hayatını kaybetmesine ilişkin ‘ihmal’ iddiası üzerinden yetkililere üç soru yöneltti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’li Bağcıoğlu: Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi?
Fotoğraf: Hatay Valiliği

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Hatay İskenderun’da iki askerin aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmesine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Bağcıoğlu, firari erler olduğu gerekçesiyle tüm birliğin uzun süre güneş altında bekletildiği iddiasını dile getirdi.

İskenderun’da hayatını kaybeden İkmal Er Semih Erdoğan’ın cenazesi memleketi Giresun’da; Muhafız Er Hayrullah Hamit Karaman’ın cenazesi ise bugün İstanbul’da toprağa verildi.

CHP’li Bağcıoğlu’nun, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Kamuoyunda yoğun olarak gündeme getirilen 'iddialar' çerçevesinde, kamuoyu vicdanının tatmini için öncelikle cevaplanması gereken 3 temel soru!!

1- Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi? Firari erler olduğu için tüm birliğin uzun süre bekletildiği doğru mu? 

2- Birlikte 'içme suyunun' yetersiz olduğu, askerlerin para ile kantinden su satın almak zorunda kaldığı doğru mu?

3- Rahatsızlanan erlere yapılan acil tıbbi müdahalenin 'müdahale mevki -  zaman - olay çizelgesi' nedir?”

Ne olmuştu?

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 asker, önceki gün yüksek ateş şikâyetiyle tedavi altına alınmış; erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan’ın, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak kandaki sodyum düzeyinin neden olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettikleri açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, hastanede tedavileri devam eden beş askerin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtmişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP Yankı Bağcıoğlu İskenderun hatay asker
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