CHP’li Ataşehir Belediyesi AKP’ye geçti

*Daha önce yüzde 56 oy oranıyla seçilen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile ardından başkanvekilliğine seçilen Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Orhan, "Artık hizmet vaktidir" diyerek yeni dönemin sloganını "Bekletilen değil, beklenen Ataşehir" olarak açıkladı.

*CHP ve YENİ Parti grupları seçime katılmadı. Oturumda iki meclis üyesinin partilerinden istifa edip bağımsız hareket etme kararıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi ve üç bağımsız üyeyle toplantı yeter sayısı sağlandı. YENİ Parti üyeleri İlçe Seçim Kurulu önünde protesto düzenledi ve tutuklamalara tepki gösterdi.

*Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekilliği seçimini, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Serdar Orhan dört tur sonunda 18 oy alarak kazandı.

Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği seçimini, Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Serdar Orhan kazandı. Dört tur süren seçimde Orhan, son turda 18 oy aldı. Böylece CHP yönetimindeki Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekilliği görevi AKP’li isme geçti.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AKP ve MHP gruplarının ortak kararıyla Serdar Orhan’ı aday gösterdiklerini açıkladı. CHP ve YENİ Parti grupları ise seçime katılmama kararı aldı.

CHP’li 17 meclis üyesinin katılmadığı oturumda, bu üyelerden üçünün kısıtlı statüsünde olduğu belirtildi. Cumhur İttifakı’nın 18 üyesi ile üç bağımsız üyenin salonda bulunmasıyla toplantı yeter sayısı sağlandı.

Oturumun başında meclis üyeleri Cemil Yardımcı ve Ebubekir Bozkızıl’ın partilerinden istifa ederek bağımsız hareket edeceklerine ilişkin yazılar okundu. Ardından salonda bulunan 21 meclis üyesiyle oylamaya geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca yapılan seçimde ilk üç turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Dördüncü turda Serdar Orhan 18 oy alırken iki oy boş kullanıldı. Böylece Orhan, Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.

YENİ Parti’den İlçe Seçim Kurulu önünde protesto

Başkanvekilliği seçimi sürerken YENİ Parti üyeleri, İlçe Seçim Kurulu önünde toplandı. Tutuklamalara ve baskılara tepki gösteren üyeler protesto düzenledi. Polis müdahalesinin ardından bölgede arbede yaşandı.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de burada açıklama yaptı. Açıklamanın ardından parti üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu’nun duvarına astı.

Açıklama şöyle:

"Bu utanç duvarı ülkemizin hafızasından asla silinmeyecek! Ataşehir’de bugün bir seçim yapılmadı, halkımızın iradesine gayrı meşru yollarla el konuldu. Önce 31 Mart’ta yüzde 56 oy oranı ile seçilen belediye başkanımız Onursal Adıgüzel’i haksız hukuksuz biçimde tutukladılar, sonra başkan vekilliği seçimi yaptılar, bizim adayımız Murat Güneş kazandı, “ya rozet ya kelepçe” tehdidine boyun eğmediği için onu da tutukladılar. İki kez kazandığımız Ataşehir’de, teklifle, tehditle, şantajla halkın iradesine ihanet eden meclis üyeleri bulup, üçüncü kez seçim yaptılar. Okullarda, sokaklarda güvenliği sağlaması gereken devletin polisini karşımıza diktiler. Ataşehir’deki kirli oyunun parçası olmadık, yüzümüzü milletimize döndük. Fon vurgunuyla milletimizin milyonlarını çalanların, devletin bütün kurumlarını sömürenlerin, bugün yeni rant alanları yaratmak için belediyelere çöktüğünü, her türlü zalimliği yaptığını halkımız görüyor. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, 57 milyon seçmenin iradesini tutsak edemezler, 86 milyona kelepçe takamazlar. Bu karanlığı hep beraber yeneceğiz."

Orhan: Artık hizmet vaktidir

Seçimin ardından konuşan Serdar Orhan, meclis üyelerinin oylarıyla başkanvekilliği görevini üstlendiğini söyledi.

Orhan, “Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak, yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkanvekilliği görevini üstlenmiş bulunmaktayız” dedi.

Yeni dönemin sloganını “Bekletilen değil, beklenen Ataşehir” olarak açıklayan Orhan, yurttaşlara en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyledi. Kendisine oy veren meclis üyelerine ve bağımsız hareket etme kararı alan üyelere teşekkür eden Orhan, konuşmasını “Artık hizmet vaktidir Ataşehir için” sözleriyle tamamladı.

Mecliste sandalye dağılımı

Ataşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan istifaların ardından AKP’nin 16, CHP’nin 17, MHP’nin iki üyesi ve üç bağımsız üye bulunuyor. Son olarak CHP’li Meclis Üyesi Ekrem Köse’nin partisinden istifa ederek bağımsız üyeliğe geçmesiyle CHP’nin sandalye sayısı 17’ye düştü.

Başkanvekilliği seçimi nasıl yapılıyor?

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca başkanvekilliği seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki turda meclis üye tam sayısının üçte ikisinin, yani 39 üyeli mecliste 26 oyun alınması gerekiyor. Bu çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en az 20 oy aranıyor.

Üçüncü turda da gerekli çoğunluk sağlanamazsa en fazla oy alan iki aday dördüncü tura kalıyor. Son turda en fazla oyu alan aday başkanvekili seçiliyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise sonuç kura ile belirleniyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliğine seçilen Murat Güneş de tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

(EMK)