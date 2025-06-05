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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 12:04
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 13:21
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CHP’li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Görevden alınanlar: Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP’li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik mali suçlar soruşturması ile Aziz İhsan Aktaş’ın “elebaşı” olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde iki gün önce (3 Haziran) 22 kişi tutuklandı.

CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Bakanlığı, beş belediye başkanını haklarında yürütülen adli soruşturmalar ve tutuklama kararları gerekçesiyle, geçici olarak görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

Bu bağlamda; Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile Adana’da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin görevinden alındı.

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Karar, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47'nci maddesine dayandırıldı.

Madde 127 – Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine yeniden görevlendirme yapılması bekleniyor.

Kararla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının tamamına ulaşmak için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu CHP İçişleri Bakanlığı kayyım atamaları aziz ihsan aktaş
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