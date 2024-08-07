CHP’den TÜİK’e: Laf kalabalığını bırakıp madde sepetini açıkla

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun hakkında çıkan haberleri “manipülasyon” olarak değerlendirdiği son açıklamasına tepki gösterdi.

Uluslararası standartlara uygun ölçüm yaptığı ve dünyadaki en şeffaf resmi istatistik kurumları arasında yer aldığını iddia eden TÜİK’e karşılık Aktaş “Laf kalabalığını bırakıp madde sepetini açıklamalı” dedi.

Ayrıca Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında şeffaflıktan en uzak olan ülke olduğunu savundu. Türkiye’nin açık veriye erişim konusunda en kötü sonuca sahip olduğunu bilgisini verdi:

TÜİK 6 sayfa değil, 60 sayfa açıklama yapsa da üstündeki şaibeleri temizleyemez. TÜİK maalesef son yıllarda en az güvenilen kurum haline geldi. Vatandaşın çarşı-pazarda karşılaştığı fiyatların açıklanan enflasyonla uzaktan yakından alakası yok. Halkın cebi yalan söylemeyeceğine göre, TÜİK’in açıkladığı rakamlar son derece sağlıksız kalıyor. Ücret artışlarından tutun, kira artışlarına kadar her ekonomik denge, TÜİK’in rakamlarına göre belirleniyor.

TÜİK’in çarpıtarak açıkladığı her veri halkın ekmeğini küçültüyor. Yapacakları tek bir şey var. Geriye dönük madde sepetini revize ederek açıklamalı ve özür dilemeliler. Bunun dışında yapacakları her açıklama laf kalabalığının ötesine geçemez.

TÜİK’in itibarı sadece Türkiye’de değil, dünyada da sorunlu. OECD Raporları çok açık bu durumu ortaya koyuyor. OECD’nin veri şeffaflığını değerlendirdiği OURdata Endeksi’nin 2023 sonuçlarına göre Türkiye en dipte. Bu ülkemiz için kabul edilebilir bir durum değil. Ekonomiye güven lafını ağzından düşürmeyen Mehmet Şimşek, bir an önce TÜİK’i şeffaf bir yapıya kavuşturmalı.

Bir an önce laf kalabalığı yapmayı bırakıp geriye dönük madde sepetini açıklamalı ve özür dilemeli.