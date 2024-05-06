CHP’den tarımda çalışan kadınların SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması için yasa teklifi

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik priminin devlet karşılanması için yasa teklifi verdi.

Türkiye'de tarım sektöründe istihdam edilen kadın sayısının her geçen gün gerilediğini belirten Gürer, sektörde çalışan kadın sayısının 10 yılda 614 bin kişi azaldığını söyledi.

2014’te tarım sektöründe 2 milyon 533 bin kadın istihdam edildiği, bu sayının yıllar içinde 1 milyon 919 bin seviyesine düştüğü bilgisini verdi.

Gürer, 2005’te toplam istihdam içinde tarım sektöründe istihdam edilen kadınların oranının yüzde 48,8 iken, bu oranın 2023 sonunda yüzde 18,3'e gerilediği bilgisini de verdi. "Kadınların tarımsal üretim sürecine katılımı, üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip" dedi.

"Kadınlar tarımsal üretimde daha fazla yer almalı"

Gürer, “Kadınların tarımsal üretime katılımı, kırsal alanların kalkınmasını destekler ve kırsal bölgelerden kente göçü engeller. Ancak, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan kadınlar, bir dizi zorlukla karşı karşıyalar. Bu zorluklar arasında düşük gelir seviyeleri, sosyal güvenlik eksikliği ve İş güvencesi gibi faktörler var. Kadınlar, düzensiz gelir ve güvencesiz çalışma koşullan nedeniyle sosyal güvenliğe erişimde zorluk çekiyor ve benzer birçok sosyo-ekonomik engelle karşı karşıya kalıyor. Bu engellerden belki de en önemlisi sosyal güvenliğe erişimin zorluğu” dedi.

Kadınların tarım sektöründe daha fazla istihdam edilmesini teşvik etmek için destekleyici politikalar ve programlar geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Gürer sonrasında şöyle devam etti:

“Bu politika ve programlar kadınların tarımsal üretime katılımını artıracak, böylece tarım sektörünün kadınlar için daha fazla fırsat sunmasını sağlayacak ve toplumun genel refahını artıracaktır. Kadın istihdamının tarım sektöründe artırılması sadece ekonomik kalkınma için değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve kırsal kalkınma için de hayati bir öneme sahiptir.

“Bu nedenle, kırsal kesimde yaşayan ve tarımsal üretimle uğraşan kadınların sosyal güvenlik primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması, kadınların tarımsal üretimde daha fazla yer almasını teşvik etmek ve karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak için önemlidir.”

Gürer tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi için hazırladığı kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Kadınlar tarım sektöründen çıkıyor: İstihdam son 10 yılda 614 bin kişi azaldı

(HA)