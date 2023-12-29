CHP’den RTÜK 2023 karnesi: İktidara eleştiri affedilmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2023 yılı karnesini çıkardı.

Yıl boyunca, iktidarın sopası durumundaki RTÜK’ün yine muhalif basın yayın organlarını hedef aldığını kaydeden Bulut ekran karartma ve para cezaları dahil ağır yaptırımlar uyguladığını açıkladı.

Bulut, son toplantıda tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle FOX TV'ye idari para ve iki kez program durdurma cezası verildiğini hatırlattı.

Bulut, “Tarikatların ‘mili-manevi hassasiyetlerimize aykırı’ diyerek aldırdıkları yasakların RTÜK eliyle ekranlara taşınması kabul edilemez” dedi.

"RTÜK muhalif medyayı izliyor"

"TRT’ye ve iktidara yakın kanallara adeta kör, sağır, dilsiz olan RTÜK, yıl boyu muhalif medya kanalları izledi" diyen Bulut, şöyle devam etti:

*RTÜK, FOX TV, Halk TV, Tele1, Sözcü TV, KRT başta olmak üzere iktidarı eleştiren muhalif kanalları hedef alıyor. Ceza verebilmek için adeta kılı kırk yarıyor; bahaneler üretiyor.

*Haber türünde yayın yapan Halk TV’ye bu yıl 14 kez toplam 2 milyon 866 bin TL idari para, 5+5+5 olmak üzere 3 kez program durdurma cezası, Tele 1’e 17 kez toplam 1 milyon 200 bin TL idari para, 5+3 olmak üzere 2 kez program durdurma, 1 kez 7 gün yayın durdurma cezası, Habertürk’e 2 kez toplam 495 bin 965 TL idari para cezası, Flash Haber’e 6 kez toplam 342 bin 952 TL idari para, 5+3 olmak üzere 2 kez program durdurma cezası, KRT’ye 4 kez toplam 257 bin 204 TL 4 idari para, 1 kez 3 program durdurma cezası, TGRT Haber’e 2 kez idari para cezası, Sözcü TV’ye 1 idari para cezası uygulandı. 2023 yılında haber türünde yayın yapan kanallara 9 kez de idari yaptırım, 46 kez toplam 5 milyon 162 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.

*RTÜK tarafından, genel yayın türünde yayın yapan FOX TV’ye 7 kez toplam 25 milyon 175 bin 811 TL idari para, 1 kez 2 program durdurma cezası, Show TV’ye 2 kez toplam 3 milyon 283 bin 892 TL idari para, 1 kez 2 program durdurma cezası, Star TV’ye 1 kez toplam 9 milyon 702 bin 489 TL idari para cezası, Cadde TV’ye 1 kez idari para cezası, İlke TV’ye 1 kez idari para cezası, TV 5’e 1 kez 3 program durdurma cezası, Beyaz TV’ye 3 kez toplam 617 bin 526 TL idari para cezası verildi. Genel yayın türünde yayın yapan kanallara 15 kez toplam 38 milyon 779 bin 718 TL idari para cezası verildi; 3 kez idari yaptırım uygulandı.

"Demokrasiye darbe"

Bulut, son olarak şunları belirtti:

“RTÜK, düşünce ve ifade özgürlüğü sınırları içinde kalan yorum ve değerlendirmeler nedeniyle muhalif kanallara ceza yağdırıyor. RTÜK, son cezalarla yerel seçim öncesi muhalif medya üzerindeki baskıları daha da arttıracağı sinyalini verdi. İktidarı hedef alan en küçük bir eleştiri RTÜK’ün radarına takılıyor. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ekran karartmalarla, idari para cezalarıyla basın ve ifade özgürlüğünü engellemek demokrasiye vurulacak en büyük darbedir."

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(EMK)