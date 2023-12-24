CHP’den “ortak bildiri” açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 12 askerin hayatını kaybettiği saldırıya dair Meclis'teki 4 partinin bildirisine imza atmamalarına ilişkin, “Biz CHP grubu olarak artık bireysel açıklamamızı yapacağız ve AK Parti grubu ile asla ortak bir imza atmayacağız” dedi.

Başarır, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ülkeyi bu noktaya ve terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis'te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz” diye konuştu.

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“Aynı hikayeyi duymaktan sıkıldık”

İdlib'te 36 askerin öldürüldüğü saldırı sonrasında CHP, İYİ Parti, MHP ve AKP’nin imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandığını anımsatan Başarır, “Meclis olarak üzüntümüzü dile getirdik. Üzülerek söylüyorum ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı terörle mücadele ve bu olayın failleri konusunda her yetkiyi, desteği almasına rağmen soluğu Putin'in kapısında aldı ve bekletilerek bu ülkeyi, yurttaşları büyük bir üzüntüye boğdu. Aynı şeyler Gara operasyonu. Nasıl bir duruş sergiledi? Biz her seçim yaklaşırken aynı olayları, hikayeleri AK Parti grubundan duymaktan bıktık ve sıkıldık” dedi.

“Neden milli yas ilan edilmiyor?”

Başarır, “Mehmetçiğin tırnağını bile dünyalara değişmeyiz. 21 yıldır ülkeyi bu hale getirenler askerimiz şehit edilirken Rusya'nın kapısında, faillerinin kapısında bekleyenler artık ortak imza konusunda bizden hiçbir şey beklemesin. Üzüntü duyuyoruz. Ülke nereden nereye geldi. Çok fazla bir şey istemedik. ‘Neden milli yas ilan edilmiyor?’ dedik. Suudi Kralı öldüğü zaman milli yas ilan edenler 12 evladımız şehit olmuş niye duyarlılığı ortaya koyamıyor?" diye sordu.

Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'te bilgi vermesini gerektiğini ifade eden Başarır, “Endişeliyiz. Meclis'e bilgi versin. Daha fazla kaybımız var mı? Nasıl bu teröristler, yaratıklar bu üsse sızabiliyor? Nasıl 12 askerimizi şehit edebiliyor? Bunu duymak istiyoruz. Milli Savunma Bakanı dün gece gelebilirdi. Gelmedi” dedi.

“Meclis iletişime kapalı”

Başarır, TBMM Genel Kurulunda nöbetçi Bakan olarak bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in saldırıya ilişkin söz almadığını belirtti:

“Bugün nöbetçi olarak Meclis'te olan Bakan başsağlığı dileyemedi. Kendisi Bakandan bilgi alıp verebilirdi. 10 dakika konuşabilirdi. Biz sorular sorabilirdik. Maalesef ki Meclis bu tür iletişimlere kapalı. Dün kamuoyuna üzüntülerimizi, endişelerimizi açıklayan bildirimizi yayımladık. 4 partinin imzasından fazlası var. Artık algılarla bu olayın üzerine gidemeyiz. Şehitlerimiz ve terör seçim malzemesi olmayacak kadar önemli ve mühim bir konudur. Hiç kimse bu ülkedeki şehitleri terör meselesini seçimler yaklaşırken bir algı operasyonu haline getirmesin.”

“Neden damsız, sıvasız, kerpiç evlerden geliyor?”

Ali Mahir Başarır, eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasını eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

“Alınan karar doğrudur. Bundan sonra bu iktidara kerpiç, sıvasız, damsız evlerden giden şehitlerin hesabını tabi ki soracağız. O evi yaptıracaklarmış. Ne güzel. Şimdi mi aklınıza geldi? Mersin'de verdiğimiz şehitlerimizin, evlatlarımızın ki benim ailemde de şu anda Güneydoğu'da görev yapan iki askerimiz var. Bakın evlerine. Türkiye'nin hiçbir yerinden şehit cenazesi gelmesin. Ama neden damsız, sıvasız, kerpiç evlerden geliyor? Tüm bildirilere biz bugüne kadar destek olduk. Bunun karşılığında ne oldu? Bir şehit için bırakın makamı, bırakın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu dünyayı yıkarız. Biz CHP grubu olarak artık bireysel açıklamamızı yapacağız ve AK Parti grubu ile asla ortak bir imza atmayacağız.” (AS)