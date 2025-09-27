ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2025 16:58
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2025 17:10
CHP’den Meclis açılışında Erdoğan’a protesto kararı

Parti Meclisi’nin aldığı bu karar, CHP TBMM Grubu tarafından da değerlendirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP’den Meclis açılışında Erdoğan’a protesto kararı
Fotoğraf: CHP Basın

CHP, 1 Ekim’de yapılacak Meclis açılış oturumunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girdiğinde yer almama kararı aldı.

T24’ün haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayacak. CHP Parti Meclisi toplantısında gündeme gelen konular arasında açılış oturumu da vardı.

Toplantıda, ilk etapta Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkılmaması önerisi değerlendirildi. Bunun yanı sıra, Erdoğan’ın konuşmaya başladığı sırada CHP milletvekillerinin salondan ayrılması ve bu şekilde partiye ve belediyelere yönelik dava ile operasyonların protesto edilmesi de tartışıldı. Görüşmelerde ağırlıklı eğilim, toplu şekilde Genel Kurul’un terk edilmesi yönünde oldu.

Sonuç olarak, Erdoğan Meclis’e geldiğinde CHP’lilerin salonda bulunmaması kararlaştırıldı. Parti Meclisi’nin aldığı bu karar, CHP TBMM Grubu tarafından da değerlendirilecek.

(EMK)

