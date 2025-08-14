CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu AKP’ye katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23 yıldır üyesi olduğu CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı.

CHP’nin “Soruşturmalar üzerinden tehdit edildi, direnmedi” iddiasını reddeden Çerçioğlu, “Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım” dedi.

AKP’nin 24. kuruluş yıldönümü etkinliğinde rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmadı.

“Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmete devam edeceğim”

Çerçioğlu, kürsüde yaptığı konuşmada, CHP’den ayrılık süreci ve yeni döneme ilişkin şu mesajları verdi:

“Önceden Aydın’a nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğim.

Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik!

Yaşadığım sorunları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Tek derdim ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımın desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

CHP’den sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi, Çerçioğlu’na sert eleştiriler yöneltmişti. Parti kulislerinde, AKP’ye geçmesi halinde “aile şirketini kurtarma” sözü verildiği iddia edilmiş; ayrıca, İBB soruşturmasına dayanak olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş dosyasında adının geçmesi nedeniyle “şantaj yapıldığı” öne sürülmüştü.

Uzun siyasi kariyer

57 yaşındaki Özlem Çerçioğlu, 2009’dan bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Öncesinde iki dönem CHP milletvekilliği yapan Çerçioğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 50,2 oy (344.003) alarak yeniden seçilmişti.

AKP'ye başka katılımlar da oldu AKP’nin 24. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, farklı siyasi partilerden ve bağımsız belediye başkanlarından katılımlar gerçekleşti. Törene en dikkat çeken geçişler CHP’den oldu. Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca AKP saflarına katıldı. İYİ Parti’den ise Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ile Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar AKP’ye geçti. Bağımsız aday olarak seçilen Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da rozet takarak AKP’ye katılan isimler arasında yer aldı.

(EMK)