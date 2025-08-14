ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2025 08:29
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 09:23
1 dk Okuma

CHP’den İmamoğlu için dijital imza kampanyası

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda yurttaşlar kampanyaya katılmaya çağrıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’den İmamoğlu için dijital imza kampanyası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek ve erken seçim talebini duyurmak amacıyla dijital imza kampanyası başlattı.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda yurttaşlar kampanyaya katılmaya çağrıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum! http://benimimzam.net yayında! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, erken seçim için: Şimdi imzanı at! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Ekrem İmamoğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
19 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI
ilgili haberler
Özel: Sistemde bir tane hükümran var, bir de onun aparatları var
14 Ağustos 2025
/haber/ozel-sistemde-bir-tane-hukumran-var-bir-de-onun-aparatlari-var-310416
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
/haber/akin-gurlek-davasinda-ekrem-imamoglu-na-1-yil-7-ay-hapis-cezasi-309504
BÜYÜKÇEKMECE'DEN DİYARBAKIR'A
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
25 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-icin-masumiyet-karinesinin-korunmasini-isteyen-yargica-surgun-308822
Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha: 4 yıla kadar hapsi isteniyor
24 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-na-bir-dava-daha-4-yila-kadar-hapsi-isteniyor-308773
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar
16 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hakkinda-acilan-dava-ve-sorusturmalar-308449
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında: Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz
16 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akin-gurlek-davasinda-hakim-karsisinda-yargilanmiyoruz-cezalandiriliyoruz-308442
Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan 'özel demokrasi' ödülü
7 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-na-avrupa-dan-ozel-demokrasi-odulu-308148
Gazeteci Altan Sancar, Ekrem İmamoğlu paylaşımı nedeniyle ifade verdi
28 Mayıs 2025
/haber/gazeteci-altan-sancar-ekrem-imamoglu-paylasimi-nedeniyle-ifade-verdi-307863
İBB'YE 3. DALGA OPERASYONU
Ekrem İmamoğlu: Bu millet sizin tehditle alınmış beyanlarınıza kanmaz
20 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-bu-millet-sizin-tehditle-alinmis-beyanlariniza-kanmaz-307584
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özel: Sistemde bir tane hükümran var, bir de onun aparatları var
14 Ağustos 2025
/haber/ozel-sistemde-bir-tane-hukumran-var-bir-de-onun-aparatlari-var-310416
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
/haber/akin-gurlek-davasinda-ekrem-imamoglu-na-1-yil-7-ay-hapis-cezasi-309504
BÜYÜKÇEKMECE'DEN DİYARBAKIR'A
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
25 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-icin-masumiyet-karinesinin-korunmasini-isteyen-yargica-surgun-308822
Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha: 4 yıla kadar hapsi isteniyor
24 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-na-bir-dava-daha-4-yila-kadar-hapsi-isteniyor-308773
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar
16 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hakkinda-acilan-dava-ve-sorusturmalar-308449
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında: Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz
16 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akin-gurlek-davasinda-hakim-karsisinda-yargilanmiyoruz-cezalandiriliyoruz-308442
Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan 'özel demokrasi' ödülü
7 Haziran 2025
/haber/ekrem-imamoglu-na-avrupa-dan-ozel-demokrasi-odulu-308148
Gazeteci Altan Sancar, Ekrem İmamoğlu paylaşımı nedeniyle ifade verdi
28 Mayıs 2025
/haber/gazeteci-altan-sancar-ekrem-imamoglu-paylasimi-nedeniyle-ifade-verdi-307863
İBB'YE 3. DALGA OPERASYONU
Ekrem İmamoğlu: Bu millet sizin tehditle alınmış beyanlarınıza kanmaz
20 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-bu-millet-sizin-tehditle-alinmis-beyanlariniza-kanmaz-307584
Sayfa Başına Git