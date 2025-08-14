CHP’den İmamoğlu için dijital imza kampanyası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek ve erken seçim talebini duyurmak amacıyla dijital imza kampanyası başlattı.
Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda yurttaşlar kampanyaya katılmaya çağrıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum! http://benimimzam.net yayında! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, erken seçim için: Şimdi imzanı at! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”
19 Mart 2025
(EMK)