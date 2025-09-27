CHP’den ihraç edilen isimlerden tepki: Hukuki ve siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 35 üyenin ihraç edildiğini duyurdu. Kararın ardından ihraç edilen üyeler CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünde basın açıklaması yaptı.

İhraç edilenler adına konuşan Avukat Deniz Bakır şunları söyledi:

“Bizler, yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi' ne gönül vermiş, kimilerimiz ilçe başkanlığı, kimilerimiz ise partinin çeşitli kademelerinde birçok görevi halkın iradesini ve partimizin kurucu değerlerini temsil ederek yürütmüş insanlarız. Bugün burada bulunmamızın sebebi, gerekçesi gösterilmeksizin haksız ve keyfi bir şekilde partiden ihraç edilmiş olmamızdır.

“Mücadelemiz koltuk, çıkar için değil”

Bakır, bu kararın partinin köklü demokrasi geleneğine ve üyelerin iradesine yönelmiş haksızlık olduğunu söyledi. CHP’nin Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olduğunu anlatan Bakır, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim mücadelemiz koltuk, makam ya da kişisel çıkar mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz; partimizde birliğin, dürüstlüğün, hukukun, demokrasinin, liyakatin ve şeffaflığın yeniden hâkim olması mücadelesidir. CHP, 100 yıllık tarihinde her zaman adaletin, özgürlüğün ve halkın yanında olmuştur. Bugün bizler, partimizin bu mirasına sahip çıkmak için buradayız.

Çağrımız nettir: CHP, kendi evlatlarını tasfiye ederek değil, tüm üyelerini kucaklayarak büyür. Parti içi demokrasiyi güçlendirmek, halkın güvenini yeniden kazanmak için tek yoldur. Bizler hukuki ve siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin ve hakkın tecelli edeceğine inanıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki CHP halktır, halk da CHP.”

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl binasına 'giriş izni' verdiği 31 kişilik liste ortaya çıktı

Gürsel Tekin: CHP’nin kurumsal kimliğini korumak istiyorum

TEKİN: ONURUM ZEDELENMEDİ CHP, Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu 6 kişiyi ihraç etti

(GÖ/EMK)