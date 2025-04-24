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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 11:36
3 dk Okuma

İSTANBUL DEPREMİ

CHP’den ‘GSM operatörleri’ tepkisi

CHP’li Karasu, “Çöken iletişim kadar AKP’nin rant odaklı sistemidir,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’den ‘GSM operatörleri’ tepkisi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Marmara’da art arda yaşanan depremlerin ardından GSM operatörlerinin yaşadığı altyapı sorunlarını gündeme getirdi.

Depremlerin, Türkiye’nin iletişim altyapısındaki eksiklikleri bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Karasu, “Vatandaşlar yakınlarına ulaşamadı, internet çöktü ve önemli mağduriyetler yaşandı. Vatandaşların, her yıl katlanan oranlarda fatura ödemelerine karşın, yıllardır ihmal edilen ve yapılmayan yatırımlar nedeniyle vatandaşlar hak ettikleri hizmeti alamadı,” dedi.

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“Hem en yavaş hem en pahalı”

CHP’li Karasu, Türkiye’de internete yapılan zamlar nedeniyle dört kişilik bir ailenin ortalama haberleşme giderinin geçen yıl 17 bin 166 TL’ye ulaştığını, bunun 3 bin 961 TL’sini vergilerin oluşturduğunu belirtti.

“Ancak alınan hizmetler ise ödenen bedelleri karşılamıyor,” diyen Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, dünya genelinde ortalama 85 Mbps olan internet hızının ancak yarısı kadar hıza sahipken, mobil internet hızında da 102 ülke arasında 69,73 Mbps hızla 58. sırada yer alıyor. İnternet hızı sıralamasında ise 154 ülke arasında 102. Sırada yer alıyor. Türkiye, bu sıralamada El Salvador, Nikaragua, Bangladeş gibi ülkelerin dahi gerisinde kalıyor.”

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İletişim sorunu Meclis gündeminde

Mobil operatörlerin yapmadığı altyapı yatırımlarını bir kez daha gündeme getiren Karasu, Turkcell ve Türk Telekom’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu’nda olduğunu da hatırlattı.

Karasu, bu şirketlerin milyonlarca abonesinden her ay fahiş ücret almalarına karşın; kriz ve afet anlarında topluma ve devlete karşı en temel görevlerini yerine getiremediklerini belirterek şunları kaydetti:

“6 Şubat depremlerinde de iletişimin çöktü. İnsanlar yakınlarına ulaşamadı. Acil destek ve yardımlar, iletişim çöktüğü için gerekli yerlere ulaşamadı, ulaştırılamadı. Ama tüm bunlar, şirketlerin yanlarına kâr kaldı. Şimdi Marmara’da yaşanan son depremlerde aynı manzarayı gördük. Hiç kimse bu duruma daha fazla sessiz kalamaz. Bakan çıkmış Suriye’ye internet desteği verileceğinden söz ediyor. İnsana ‘Siz Suriye’nin mi bakanısınız yoksa Türkiye’nin mi?’ diye sorarlar.”

“GSM operatörlerine yaptırım uygulanacak mı?”

CHP’li Karasu, “depremde binalardan önce çöken sistemin aslında AKP’nin Türk Telekom’un özelleştirmesi ile başlattığı ve tamamen rant odaklı telekomünikasyon politikası olduğunu” vurguladı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

  • Yaşanan Marmara depreminde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un iletişim kesintilerinin teknik ve idari gerekçeleri nelerdir?
  • Bu şirketlerin deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık konusunda yapmaları gereken yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin sonuçları nelerdir?
  • Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu şirketlere, yaşanan sorunlarla ilgili herhangi bir idari para cezası, yaptırım veya lisans uyarısı uygulanmış mıdır? Uygulanacak mıdır?
  • Bakanlığınızın deprem özelinde, afetler konusunda zamanında erişilebilir ve kesintisiz iletişim için aldığı önlemler ve kararlar nelerdir?

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
23 Nisan İstanbul Depremi gsm operatörleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaş Karasu CHP
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