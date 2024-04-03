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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 09:54
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 09:58
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CHP’den GOP ve Beykoz tepkisi: Siyasal baskı mı var?

Yeniden seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim kurullarının aldığı 'iptal" kararlarına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’den GOP ve Beykoz tepkisi: Siyasal baskı mı var?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin yüzde 40.45 ile kazandığı Gaziosmanpaşa’da oylar yeniden sayılasına yönelik karar alındı.

Karara itiraz eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa Seçim Kurulu’na gitti. Kurul, önünde açıklama yaptı şöyle dedi:

“Gaziosmanpaşa’da önce 1. Seçim Kurulu’nde ve 3. Seçim Kurulu’nda oyların yeniden sayımına yönelik bir karar çıktı, 2. Seçim Kurulu reddetti. Ancak 2. Seçim Kurulu’ndaki memur karar değiştirdi ve oyların yeniden sayımını kabul etmiş oldu. 2. Seçim Kurulu’nda ret kararı çıkmışken neden karar değişikliğine gitti acaba yukarıdan siyasi bir baskı mı var?

“Beykoz’da da siyasi baskı”

Beykoz’da da oyların sayılmasının kararının alınmasına yönelik bir takım siyasi baskı olduğuna yönelik duyumlarımız var. Biz de CHP olarak 6 ilçede itiraz gerçekleştik. Arnavutköy’de, Bahçelievler’de, Fatih’te, Ümraniye’de, Pendik’te ve Zeytinburnu’nda oyların yeniden sayılması için itiraz gerçekleştik. Gaziosmanpaşa oyların yeniden sayılmasına yönelik bir karar verdi ancak Ümraniye’de CHP olarak itirazımız reddedildi. Çifte standarttan daha öte bir durum var.

Gaziosmanpaşa’da soyut gerekçelerle yeniden sayım kararı alınıyor. Ancak Ümraniye’de CHP’nin somut gerekçelerle yapılan itirazı reddediliyor. İl Seçim Kurulu’nun, Yüksek Seçim Kurulu’nun bu sürece müdahale edeceğini ve bu hukuksuzluğa son vereceğini düşünüyorum.”

İmamoğlu’ndan da tepki

Seçimi CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini, AKP’nin kazandığı Ümraniye'de ise bu yöndeki taleplerinin reddedildiğini hatırlatan İmamoğlu "İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar" dedi.   

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: 

"Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz."

(EMK)

CHP Ozgur Çelik Ekrem İmamoglu Seçim 2024
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