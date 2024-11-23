CHP’den gazeteciye saldırıyla ilgili açıklama: Nadir Bayram Disiplin Kuruluna sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Balıkesir Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram’ın, gazeteci Hakan Sataroğlu’na saldırmasının ardından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Gözaltına alındı

Burhaniye’de belediyeye ait Mavi Yengeç Restoran’da meydana gelen olayda, CHP’li Meclis Üyesi Nadir Bayram, gazeteci Hakan Sataroğlu’na tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası Bayram gözaltına alındı.

CHP’nin Açıklaması

CHP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı ve Bayram’ın disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazeteci Hakan Sataroğlu’nun, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından darp edilmesini kınıyor; değerli gazeteciye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kabul edilemez saldırıyı gerçekleştiren Nadir Bayram, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(EMK)