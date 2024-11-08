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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2024 11:08
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2024 11:15
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CHP’den erkek şiddetine karşı kanun teklifi: Şiddet döngüsü kırılsın

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ve bianet’in şiddet raporlarına dikkat çeken Biçer Karaca, kadın cinayetlerinin Ekim 2024’te tarihi bir zirveye ulaştığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuşma yapan bir kadın milletvekili görülmektedir. Milletvekili, beyaz bir ceket giymiş ve gözlük takmaktadır. Saçları açık ve omuzlarına dökülmektedir. Kürsüde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı renkli amblemi dikkat çekmektedir. Arkada ise meclis salonundaki turuncu koltuklar ve odaklanılan noktada bir Türk bayrağı bulunmaktadır.

Meclis Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kadına yönelik şiddet mağdurlarının kimlik ve adres gizliliği için adım attı.

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Kadına yönelik şiddetin boyutunun "cinskırım" olarak nitelendirilecek seviyelere ulaşması ve kadın cinayetlerinde yaşanan artış üzerine Biçer Karaca, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öneren bir yasa teklifi sundu.

Teklif, şiddet mağduru kadınların kimlik ve adres bilgilerinin gizli tutulmasını öngörerek, mağdurların fail tarafından hedef alınmasını engellemeyi amaçlıyor. Karaca, teklifiyle, kadına yönelik şiddetin döngüsünü kırmayı ve kadınların güvenli bir şekilde yaşam hakkına sahip olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Gülizar Biçer Karaca’nın sunduğu yasa teklifine göre, şiddet mağduru ve şikayetçi kadınların kolluk kuvvetlerine verdikleri ifadelerde ve soruşturma sürecinde kimlik ve adres bilgileri gizli tutulacak. Bu sayede kadınların şüpheli veya sanıktan gelebilecek tehlikelere karşı korunması amaçlanıyor. Ayrıca, kadınların korunması için yapılacak tebligatlar, Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi (ŞÖNİM) üzerinden gerçekleştirilecek ve adres bilgileri mağdurun talebi üzerine gizli kalacak.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ve bianet’in şiddet raporlarına dikkat çeken Biçer Karaca, kadın cinayetlerinin Ekim 2024’te tarihi bir zirveye ulaştığını belirtti.

Bu dönemde en az 48 kadın öldürüldü ve 23 kadın şüpheli ölümle hayatını kaybetti. Karaca, kadınların kendi hayatlarına dair aldıkları kararlar nedeniyle öldürülmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak, "Şiddetin bahanesi olmaz, haklı şiddet yoktur. Şiddetin önlenebilmesi için işleyen ve mağduru koruyan bir mekanizma şarttır," dedi.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın hazırladığı "Kadınların Adalete Erişimi Raporu"na da atıfta bulunan yasa teklifinde, kadınların adalete erişim süreçlerinin gizlilik kararlarının uygulanmasında yaşanan aksaklıklar ve keyfi yaklaşımlar nedeniyle zorlaştığı vurgulanıyor. Gizlilik kararlarının çoğu zaman yasal merciler tarafından uygulanmaması, kadınların sosyal yardımlar gibi destek mekanizmalarına erişimlerinde sorun yaratıyor. Biçer Karaca, kadınların yaşadığı bu yıpratıcı süreçlerin mağdurları caydırdığına dikkat çekti.

Gizlen, Kaç, Saklan

Karaca, “Kadınlar, şiddet uygulayan erkeklerden saklanmak, gizlenmek, kaçmak zorunda kalmakta; hatta şiddetten uzaklaşmaya çalışırken hayatlarını kaybetmektedirler. Mağdur kadınların kimlik ve adres bilgilerinin açık olması onları açık hedef haline getirmektedir. Bu durum, şiddet döngüsünün kırılması için daha etkili bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır” dedi.

Karaca, koruma kararlarına rağmen hala kadınların hayatını kaybettiğini ve toplumda şiddetin önlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı daha güçlü politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yasa yapıcıların, mağduru koruma temelli bir yaklaşımı benimsemesi toplumun tüm kesimleri için önemlidir" diyen Karaca, yasanın kabul edilmesi halinde şiddet mağduru kadınların daha etkili bir biçimde korunabileceğini vurguladı.

Yasa teklifi, şiddet mağduru kadınların kimlik bilgilerinin korunmasıyla toplumsal güvenin sağlanmasına ve adaletin işlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Karaca'nın yasa teklifi, şiddet mağdurlarının güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor ve TBMM’de kabul edilmesi halinde, Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin azalmasına katkı sağlayabileceği öngörülüyor.

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(EMK)

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