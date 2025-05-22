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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2025 16:30
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 16:33
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CHP’den Erdoğan’a yanıt: Anayasayı tanımayanla anayasa yapılmaz

Murat Bakan, mevcut iktidarla anayasa çalışması yürütmenin mümkün olmadığını belirterek, “Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’den Erdoğan’a yanıt: Anayasayı tanımayanla anayasa yapılmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yaptığı "yeni anayasa" çağrısına yanıt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’dan geldi.

Bakan, mevcut iktidarla anayasa çalışması yürütmenin mümkün olmadığını belirterek, “Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz” dedi.

Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni anayasa girişiminin kendi adaylığıyla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını savundu. “Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok” diyen Erdoğan, CHP’ye de “Gelin el ele verelim” çağrısında bulundu. Erdoğan ayrıca, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bir tartışma olmadığını belirterek, siyasi partilerle sürecin hızla başlatılabileceğini ifade etti.

“Bu iktidarla anayasa olmaz”

CHP’li Murat Bakan ise TELE1 canlı yayınında yaptığı açıklamada, iktidarın mevcut anayasal düzeni tanımadığını vurgulayarak çağrıyı reddetti. Bakan şunları söyledi:

“Mesele sadece ilk dört madde değil. Bu iktidarla anayasa değişikliği yapılamaz. Anayasayı tanımayan, AYM’yi hedef gösteren, kararlarını uygulamayan, AYM kararına rağmen Can Atalay’ı hâlâ cezaevinde tutan bir yönetimle anayasa yapılmaz. Siz hem anayasal düzeni ihlal edeceksiniz, sonra kalkıp bizimle anayasa yapmaya çalışacaksınız. Meclis aritmetiği de mevcut halk iradesini yansıtmıyor. Bu nedenle bu iktidarla bir anayasa çalışması içinde yer almamız mümkün değil.”

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çıkışı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çıkışı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
murat emir CHP AKP sonrası
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