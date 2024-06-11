CHP’den buğday fiyatında artış talebi: 15 bin TL/ton olarak revize edilsin

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ekmeklik buğday için ton başına 9 bin 250 TL, makarnalık buğday için 10 bin TL, arpa için de 7 bin 250 TL olarak belirlediği fiyatlara tepkiler sürüyor.

Son olarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) TMO’nun açıkladığı buğday ve arpa fiyatına revize teklifi geldi.

Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TMO’dan belirlediği fiyatları artırmasını talep etti.

Açıklanan fiyatın maliyetinin altında olduğunu belirterek çiftçinin mağdur olduğunu söyledi. Ayrıca çiftçinin sesinin iktidar tarafından duymasını istedi. Bu durumun ilerleyen süreçte hububat üreticilerini üretimden uzaklaştıracağını ve ithalatı hızlandıracağını ekledi.

Gürer “Hububat üreticisi çok zor durumda. Sürekli çağrımızı yeniliyoruz: Buğdayda taban alım ücreti en az tonu 15 bin lira olmalı. Aksi takdirde Türkiye daha çok ithalat yapacak. Yabancı çiftçiye destek vereceğimize, kendi çiftçimizi destekleyelim” dedi.

Çiftçi sayısı düşüyor, borçları artıyor

Çiftçi Kayı Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 300 binlere kadar düştüğünü belirten Gürer, “Çiftçilerimizin hemen hemen hepsi borçlu ve tarlaları ipotekli. Şu anda çiftçilerin 700 milyar liraya aşkın bankalara ve şahıslara borcu var. Bu işin sürdürülebilirliği, ciddi anlamda destekleri çiftçiye vermekten geçer. Bir yılda çiftçi 3 milyar litre mazot tüketiyor. Bunun için çiftçiye verilen destek 16 milyar TL, oysa ÖTV ve KDV olarak çiftçiden alınan 45 milyar TL. Tarımda ÖTV ve KDV mutlaka kaldırılmalı. Alım fiyatı çiftçinin maliyetinin üzerinde bir fiyat olmalı. Çiftçinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıracak politikalara dönülmeli. Planlı ve öngörülebilir tarım, Türkiye tarımı için şiddetle ihtiyaçtır” şeklinde konuştu.

Gürer, gittiği her yerde çiftçilerin haklı tepkileriyle karşılaştığını da belirterek, “AKP iktidarları döneminde ilk kez bu kadar sert biçimde üreticiler tepki göstermektedir. Hububat için açıklanan TMO fiyatına gösterilen tepki, alım fiyatının maliyetlerin altında kalmasından kaynaklanmaktadır. Çukurova’da hasat sona erdi, İç Anadolu’da ise yeni başladı. TMO alımda ne yapacak? İzleyip takip edeceğiz. Geçen yıl yaşanan olumsuzlukların bu kez olup olmayacağını ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını süreçte göreceğiz” dedi.

(HA)