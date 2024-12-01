CHP’den beş maddelik bildiri: “Halkın belediyeleri halkın kalacak”

İzmir’in Selçuk ilçesi Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Burdur’un Bucak ilçesi Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Antalya’nın Korkuteli ilçesi Belediye Başkanı Saniye Caran ve Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş ile CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin “Belediye Başkanları Toplantısı”nın sonuç bildirgesini açıkladı.

Selçuk Belediye Başkanı Sengel, CHP’yi 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi yapan halkçı belediyecilik anlayışının vatandaştan gördüğü büyük karşılığın farkında olduklarını belirterek şöyle dedi:

“Halkımızın bize verdiği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Halkın ve ülkenin yararına hiçbir şey üretmeyen, siyaset anlayışının merkezine halkın yararını değil, kendi çıkarlarını koyan iktidarın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dönük saldırılarının tam da bu sebeplerden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz.”

“Halkın iradesine sahip çıkacağız”

CHP’nin beş maddelik sonuç bildirgesinde öne çıkanlar şöyle:

“İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyelere dönük başlattığı kayyım saldırısı halkın sandıktan çıkan iradesini, yani milli iradeyi hedef alan bir siyasi darbe girişimidir. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan seçilmiş belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kayyım kararlarıyla görevden uzaklaştırılmakta, yerine gelecek isim belediye meclislerinden seçimle değil iktidar tarafından atamayla belirlenmektedir. Bu şekilde ülkemizde demokrasinin kalan son kaleleri de iktidar tarafından yıkılmak istenmektedir. Sadece Esenyurt’u, Ovacık’ı veya kayyım atanan diğer belediyelerdeki seçmenleri değil, tüm milleti ve milletin iradesini hedef alan bu saldırıların karşısında hep birlikte mücadele edecek, milli iradeyi hedef alan bu gayrimeşru, hukuk dışı girişimlere asla teslim olmayacağız. Halkın belediyelerine, halkın iradesine sahip çıkacağız.”

Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer’in bir aydır hapiste tutulduğunu dile getiren Sengel, “Sadece Özer’i ve Cumhuriyet Halk Partisini değil, tüm Esenyurt halkını hedef alan bu hukuksuzluk derhal son bulmalı, belediye başkanımız serbest bırakılmalıdır” dedi.

“Kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz”

CHP’li belediyelerin örnek uygulamalarının başında, sayıları 650’yi aşan ve 50 binden fazla çocuğun ve ailelerinin yararlandığı kreşlerin geldiğini vurgulayan Sengel, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediyelerimizin açtığı kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşler çocuklarındır, kadınlarındır, halkındır. Dokundurtmayız, kapattırmayız!” diye konuştu.

İktidarın, CHP’li belediyeleri çalışamaz hale getirmek için ekonomik abluka uyguladığını savunan Sengel, bildirinin dördüncü maddesinden şunları aktardı:

“Tüm bunlar belediyelerimizin halkçı belediyecilik uygulamalarını, halkın nitelikli kamu hizmetinden yararlanmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bugüne kadar bu baskıların hiçbirine boyun eğmedik, bu baskıları mazeret görmeden çalışmaya devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Kamunun kaynaklarını yani halkın parasını en verimli ve adaletli şekilde kullanmayı, halkın parasını halk için harcamayı sürdüreceğiz.”

“Emekçilerimizi enflasyona ve pahalılığa karşı koruyacağız”

“İktidarın ranttan yana siyasi tercihleri nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin yükü halkın omuzlarına yüklenmek isteniyor” diyen Şengel, CHP’li belediyeler olarak, ekonomik darboğazın yol açtığı ağır koşullara karşı ihtiyaç sahibi olan her kesime sosyal koruma sağladıklarını dile getirdi.

Şengel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçim krizine karşı CHP’li belediyeler, iktidarın bütün saldırılarına ve engelleme girişimlerine karşı halkın sığındığı güvenli limanlar olmaya devam edecek. Gelecek seçimlerde iktidar olup Türkiye’yi bu ağır ekonomik ve sosyal krizden çıkarıncaya dek halka bir nebze olsun nefes aldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yine bu anlayışla belediyelerimizde çalışan emekçilerimizi enflasyona ve pahalılığa karşı koruyacak, iktidarın aksine emekçileri açlık sınırının dahi altındaki ücretlere mahkum etmeyeceğiz.”

Bildiri, “Halka eziyet edenler yenilecek, halka hizmet edenler kazanacak. Halkın belediyeleri halkın kalacak” sözleriyle sona erdi.

(VC)