CHP’den AKP’ye ‘video’ tepkisi

bianet’in “Erdoğan, Gürcistan’daki protestoyu 'Saraçhane' diye paylaştı” başlığıyla duyurduğu haber, TBMM Genel Kurulu’nda tartışıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda izlettiği 5 dakika 36 saniyelik videoda, Gürcistan’daki protestolardan görüntüler yer almıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Erdoğan ve AKP’ye tepki göstererek, “Cumhurbaşkanının, danışmanları tarafından yanıltıldığını zannetmiyoruz çünkü kendisi montaj video görüntüsü yayınlamak konusunda sabıkalı bir kişi,” dedi.

Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Montaj söz konusu değil, her şey ortada; biz montajcı değiliz,” yanıtı verdi.

‘Montaj video’ tartışması, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

MURAT EMİR (Ankara) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında yaptığı konuşmasında göstericileri, alanlara çıkan milyonları “terörist” olmakla suçladı, halkımızın ekonomisine, refahına ve huzuruna saldıranlar olduğunu söyledi ve hepsinden hesap sorulacağını söyledi. Bununla da kalmadı, beş dakikalık bir video gösterdi, bu görüntülerin 4’üncü dakikasından sonra Gürcistan’daki eylemlerde çekilen görüntülerin montaj yapıldığı ortaya çıktı. Bakmışlar, Türkiye’deki eylemlerde molotofkokteyli yok, polisin üzerine patlayıcı madde atan yok; ee, bunlar olmadan da bunları “terörist” diye yaftalayamıyorlar, öyle olunca da alıyorlar Gürcistan’daki görüntüleri, Türkiye’de olmuş gibi yapıyorlar, Cumhurbaşkanına veriyorlar. Şimdi, Cumhurbaşkanının, danışmanları tarafından yanıltıldığını zannetmiyoruz çünkü kendisi montaj video görüntüsü yayınlamak konusunda sabıkalı bir kişi. Daha önce de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili montajlar yayınlamıştı, sonradan “Montaj, montaj canım! Ne var bunda?” diye kabul etmişti ama montaj yapmaya devam ediyor. Bir Cumhurbaşkanı halkına yalan söylemez, yalan yanlış görüntü, montaj görüntü göstermez, bunun üzerinden halkını suçlamaz, “Onlar terörist, hesap soracağım.” demez. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MURAT EMİR (Ankara) - Şimdi, Cumhurbaşkanının, danışmanları tarafından yanıltıldığını zannetmiyoruz çünkü kendisi montaj video görüntüsü yayınlamak konusunda sabıkalı bir kişi. Daha önce de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili montajlar yayınlamıştı, sonradan “Montaj, montaj canım! Ne var bunda?” diye kabul etmişti ama montaj yapmaya devam ediyor. Bir Cumhurbaşkanı halkına yalan söylemez, yalan yanlış görüntü, montaj görüntü göstermez, bunun üzerinden halkını suçlamaz, “Onlar terörist, hesap soracağım.” demez.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Akbaşoğlu, buyurun.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bütün olup bitenler Türkiye’de milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Polislerimize baltayla, asitle, her türlü aletle, taşla ve havai fişekle, efendim, çöp tenekelerini yakarak farklı barikatlarla, yüzleri örtülü, birçok suçtan aranan birtakım yasa dışı örgütlerin üyesi olduğu yakalandığında görülen birçok terörist ve provokatör orada gençlerimizi ajite ediyor, provoke ediyor. Orada polisimize saldıran, milletimizin malına mülküne saldıran, camlarını kıranlara “terörist” deniliyor, halka, gençlere değil.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Yalan, yalan! Biz daha oradan şimdi geldik, orada mıydın Akbaşoğlu?

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Ve bir montaj da söz konusu değil, her şey ortada; biz montajcı değiliz.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Şimdi geldik, şimdi; orada mıydın? Hepsi yalan!

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Siz sözlerinizle lütfen montajlamaya çalışmayın.

BAŞKAN - Sayın Emir, gündeme de geçmemize fırsat verin. Buyurun.

MURAT EMİR (Ankara) - Sayın Akbaşoğlu, görüntüler açık, ortada, herkesin gözü önünde. Montaj yapılmış, Gürcistan’daki o molotofkokteylli, patlayıcı maddeli görüntüler araya serpiştirilmiş. Bunu yapan da Cumhurbaşkanı. Özür dileyeceğiniz yerde “Yanlış yapılmış.” diyeceğiniz yerde “Montaj bizde yok.” diyorsunuz. Cumhurbaşkanı kabul etti montajı ve bunu yapan sizsiniz, halkına pusu kuran sizsiniz. Özür dilemesi gereken, en azından mahcup olması gereken de sizsiniz ama hâlâ saldırmaya devam ediyorsunuz. Pes doğrusu!

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Akbaşoğlu, buyurun.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Biz asla aldırmıyoruz, biz gerçekleri ortaya koyuyoruz. Bizim montajcılıkla falan hiçbir işimiz olmadı.

İSMET GÜNEŞHAN (Çanakkale) - Siz grup toplantısına katılmadınız galiba?

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Biz grup toplantısındaydık, baştan aşağı izledik, bütün milletimiz de izledi, herkes izleyebilir. Bu konuda halkımızın emrindeyiz, halkımızın hizmetindeyiz; emperyalist ve siyonistlerin ve onların ekmeğine yağ süren teröristlerin de her zaman karşısındayız, karşısında olmaya da devam edeceğiz.