HABER
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2025 17:45
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2025 21:01
3 dk Okuma

39. OLAĞAN KURULTAY

CHP’de PM ve YDK üyeliği seçimi yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu; önceki Parti Meclisi’nde görev alan 39 isim yerini korurken 13 isme anahtar listede yer verilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP’de PM ve YDK üyeliği seçimi yapıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı’nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) asıl ve yedek üyelerinin belirleneceği seçimlere geçildi.

Ankara Spor Salonu’nda “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla yapılan CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gününde çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Divan Başkanlığı PM ve YDK üyeliği için seçim pusulalarının matbaada basılıp gelmesinin ardından görevi, İlçe Seçim Kuruluna devretti.

CHP’nin kayıtlı 1385 kurultay delegesi, 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyesini seçmek için saat 17.00 itibarıyla sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 19.30 itibarıyla sona erdi. Seçimlerde “çarşaf liste” yöntemi uygulanıyor.

Kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısı 60’tan 80’e yükseltilirken, 145 kişi PM, 31 kişi ise YDK üyeliği için aday oldu.

Özgür Özel’in anahtar listesi yayınlandı

Oylamaya geçilmeden önce salonda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 70 kişiden oluşan anahtar listesi dağıtıldı.

Özel tarafından hazırlanan anahtar listede önceki PM’de bulunan Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Ahmet Hakan Uyanık yer almadı.

Özel’in anahtar listesinde aralarında eski CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, eski milletvekili İlhan Cihaner, vergi uzmanı Ozan Bingöl, Demokrat Parti’den CHP’ye katılan milletvekili Salih Uzun’un bulunduğu isimler yer alıyor.

Önceki PM’de görev alan 39 isim yerini korurken 13 isim anahtar listede bulunmuyor. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu’ndaki tüm üyelere, anahtar listede yer verildi.

Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi
CHP 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi
21 Eylül 2025

Özel’in listesinde 23’ü yeni olmak üzere 70 kişi şu isimlerden oluştu:

“Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Kartepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka.”

BKSP’den 10 kişi PM’ye girecek

Özgür Özel anahtar listesinde, 10 kişiden oluşan Bilim Kültür Sanat Platformu’nu da (BKSP) açıkladı.

Açıklanan 10 isim delegelerin oylaması sonucu 80 kişilik PM’ye doğrudan girecek.

Sanatçı Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ’ın da yer aldığı 10 kişilik liste şu isimlerden oluşuyor:

“Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu”

Özgür Özel’in anahtar listesinde YDK için de 15 isim bulunuyor.

Özel’in YDK listesi şu şekilde:

“Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Yasemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı, Ali Narin”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP 39. Olağan Kurultayı cumhuriyet halk partisi CHP CHP Parti Meclisi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
