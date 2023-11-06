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Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 12:19
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 15:46
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CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için 380 kişi, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için ise 98 kişi adaylık başvurusu yapmıştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/06/chpde-parti-meclisi-ve-yuksek-disiplin-kurulu-uyeleri-belli-oldu.jpg

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi için oy sayımı sona erdi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5 saat 30 dakika sürdü.

60 kişilik PM listesinin 52'si delegelerin oyuyla belirlenirken, kalan 8 üye ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hazırladığı Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu listesinden seçildi.

PM üyeliği seçiminde 1366 delegeden 1277’si 23 sandıkta oy kullandı. Geçerli oy sayısı 1092, geçersiz oy sayısı 185 olarak açıklandı.

YDK üyeliği seçiminde ise 1366 delegeden 1276’sı 23 sandıkta oy kullandı. Geçerli oy sayısı 1073, geçersiz oy sayısı 203 olarak açıklandı.

CHP tüzüğüne göre, PM ve YDK’de yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotası bulunuyor. Bu kotaların uygulanmasının ardından PM ve YDK üyelerinin tam listesi belli oldu.

PM üyeliğine seçilen 52 isim şöyle:

  1. Gökan Zeybek
  2. Özgür Karabat
  3. Bedirhan Berk Doğru
  4. Ozan Işık
  5. Deniz Yücel
  6. Gamze Taşçıer
  7. Murat Bakan
  8. Suat Özçağdaş
  9. Cem Aydın
  10. Baki Aydöner
  11. Ensar Aytekin
  12. M. Gül Çiftçi Binici
  13. Selin Sayek Böke
  14. Canan Taşer
  15. Pınar Uzun Okakın
  16. Mahir Yüksel
  17. Erhan Adem
  18. Burhanettin Bulut
  19. Ecevit Keleş
  20. Ali Abbas Ertürk
  21. Hikmet Erbilgin
  22. Ali Haydar Fırat
  23. Bülent Nuri Çavuşoğlu
  24. Hüseyin Yaşar
  25. Berker Esen
  26. Ulaş Karasu
  27. Müslim Sarı
  28. Deniz Yavuzyılmaz
  29. Zeliha Aksaz Şahbaz
  30. Özgür Ceylan
  31. Hikmet Yalım Halıcı
  32. Erbil Aydınlık
  33. Sevgi Kılıç
  34. Yalçın Görgöz
  35. Orhan Sarıbal
  36. Turgay Özcan
  37. Melisa Uğraş
  38. Mehmet Tüm
  39. Ali Haydar Hakverdi
  40. Mehmet Necati Yağcı
  41. Sinem Kırçiçek
  42. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
  43. Semra Dinçer
  44. Hüseyin Can Güner
  45. Ahmet Hakan Uyanık
  46. Şengül Yeşildal
  47. Emin Umut Dikili
  48. Mehmet Alkın Denizaslanı
  49. Nazan Güneysu
  50. Koza Yardımcı
  51. Aylin Nazlıaka
  52. Saniye Barut

Özel’in hazırladığı Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu listesinden seçilen 8 isim şöyle:

  1. Yankı Bağcıoğlu
  2. Yalçın Karatepe
  3. Volkan Demir
  4. Baran Bozoğlu
  5. İlhan Uzgel
  6. Gülşah Deniz Atalar
  7. Armağan Erdoğan
  8. Gökçe Gökçen

YDK üyeliği seçiminde en çok alan 15 isim şöyle:

  1. Ayça Akpek Şenay
  2. Esin Fatma Temel
  3. Hümeyra Akkuş Sandıkcı
  4. İsmail Emre Telci
  5. Ekincan Aksoy
  6. Özkan Tice
  7. Aysemin Gülmez
  8. Deniz Çakır
  9. Süleyman Bülbül
  10. Deniz Demiröz
  11. Nurdan Yücal
  12. Turan Taşkın Özer
  13. Ali Balta
  14. Özgür Sağlam
  15. Remzi Kazmaz

Salıcı’nın listesinden 9 kişi PM’ye girdi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesine karşı “Denge Denetleme Listesi” adıyla bir liste çıkarmıştı. 

Kota uygulaması nedeniyle Salıcı PM'ye giremezken, listesindeki 44 isimden 9’u Parti Meclisi'ne girdi:

  • Ecevit Keleş*
  • Müslim Sarı
  • Orhan Sarıbal
  • Mehmet Tüm
  • Ali Haydar Hakverdi
  • Semra Dinçer
  • Koza Yardımcı
  • Aylin Nazlıaka
  • Saniye Barut

Ecevit Keleş, hem Özgür Özel’in hem de Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinde yer alıyordu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise hem Özgür Özel’in hem de Oğuz Kaan Salıcı’nın listesini delerek Parti Meclisi'ne seçildi.

(VC)

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