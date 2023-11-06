CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi için oy sayımı sona erdi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5 saat 30 dakika sürdü.

60 kişilik PM listesinin 52'si delegelerin oyuyla belirlenirken, kalan 8 üye ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hazırladığı Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu listesinden seçildi.

PM üyeliği seçiminde 1366 delegeden 1277’si 23 sandıkta oy kullandı. Geçerli oy sayısı 1092, geçersiz oy sayısı 185 olarak açıklandı.

YDK üyeliği seçiminde ise 1366 delegeden 1276’sı 23 sandıkta oy kullandı. Geçerli oy sayısı 1073, geçersiz oy sayısı 203 olarak açıklandı.

CHP tüzüğüne göre, PM ve YDK’de yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotası bulunuyor. Bu kotaların uygulanmasının ardından PM ve YDK üyelerinin tam listesi belli oldu.

PM üyeliğine seçilen 52 isim şöyle:

Gökan Zeybek Özgür Karabat Bedirhan Berk Doğru Ozan Işık Deniz Yücel Gamze Taşçıer Murat Bakan Suat Özçağdaş Cem Aydın Baki Aydöner Ensar Aytekin M. Gül Çiftçi Binici Selin Sayek Böke Canan Taşer Pınar Uzun Okakın Mahir Yüksel Erhan Adem Burhanettin Bulut Ecevit Keleş Ali Abbas Ertürk Hikmet Erbilgin Ali Haydar Fırat Bülent Nuri Çavuşoğlu Hüseyin Yaşar Berker Esen Ulaş Karasu Müslim Sarı Deniz Yavuzyılmaz Zeliha Aksaz Şahbaz Özgür Ceylan Hikmet Yalım Halıcı Erbil Aydınlık Sevgi Kılıç Yalçın Görgöz Orhan Sarıbal Turgay Özcan Melisa Uğraş Mehmet Tüm Ali Haydar Hakverdi Mehmet Necati Yağcı Sinem Kırçiçek Mustafa Sezgin Tanrıkulu Semra Dinçer Hüseyin Can Güner Ahmet Hakan Uyanık Şengül Yeşildal Emin Umut Dikili Mehmet Alkın Denizaslanı Nazan Güneysu Koza Yardımcı Aylin Nazlıaka Saniye Barut

Özel’in hazırladığı Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu listesinden seçilen 8 isim şöyle:

Yankı Bağcıoğlu Yalçın Karatepe Volkan Demir Baran Bozoğlu İlhan Uzgel Gülşah Deniz Atalar Armağan Erdoğan Gökçe Gökçen

YDK üyeliği seçiminde en çok alan 15 isim şöyle:

Ayça Akpek Şenay Esin Fatma Temel Hümeyra Akkuş Sandıkcı İsmail Emre Telci Ekincan Aksoy Özkan Tice Aysemin Gülmez Deniz Çakır Süleyman Bülbül Deniz Demiröz Nurdan Yücal Turan Taşkın Özer Ali Balta Özgür Sağlam Remzi Kazmaz

Salıcı’nın listesinden 9 kişi PM’ye girdi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesine karşı “Denge Denetleme Listesi” adıyla bir liste çıkarmıştı.

Kota uygulaması nedeniyle Salıcı PM'ye giremezken, listesindeki 44 isimden 9’u Parti Meclisi'ne girdi:

Ecevit Keleş*

Müslim Sarı

Orhan Sarıbal

Mehmet Tüm

Ali Haydar Hakverdi

Semra Dinçer

Koza Yardımcı

Aylin Nazlıaka

Saniye Barut

Ecevit Keleş, hem Özgür Özel’in hem de Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinde yer alıyordu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise hem Özgür Özel’in hem de Oğuz Kaan Salıcı’nın listesini delerek Parti Meclisi'ne seçildi.

(VC)