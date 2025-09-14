CHP’de kritik dava günü: Kurultay iptali davası başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve CHP yönetimindeki belediyelere yönelik soruşturmalar, operasyonlar ve tutuklamalar sürerken gözler, “kurultay” davasından çıkaracak kararda.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava yarın (15 Eylül Pazartesi) Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Genel merkezde gergin bekleyiş

Dava öncesi tansiyon yükseldi. İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve atanan Gürsel Tekin’in 8 Eylül’de binaya binlerce polis eşliğinde biber gazlı baskınla girmesi partide büyük krize yol açtı. Bu gelişmelerin ardından CHP’li gençler genel merkez önünde “gaz maskeli nöbet” tutmaya başladı. Nöbetçiler için binlerce maske, limon ve gıda desteği sağlandı.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da “Vesayet değil siyaset! Kayyıma, darbeye hayır!” mitingine katılacak. Yarın (15 Eylül) sabah saat 10.00’da ise Merkez Yönetim Kurulu (MYK) genel merkezde toplanacak.

Kılıçdaroğlu yeniden mi dönüyor?

Davadan “mutlak butlan” ve kayyım kararı çıkması halinde, 38. Kurultay’da genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye geri dönebileceği konuşuluyor. Ancak Özgür Özel, katıldığı televizyon programında “Böyle bir karar alınacağını sanmıyorum. Alınsa bile Kemal Bey’in bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmemesi durumunda ise başka bir ismin kayyım olarak atanabileceği belirtiliyor. Buna rağmen Kılıçdaroğlu’na yakın çevreler, “partiyi kayyıma teslim etmemek için” görevi üstlenebileceğini dile getiriyor.

Olağanüstü kurultay hazırlığı

“Mutlak butlan” ihtimaline karşı CHP’de 900’den fazla delegenin imzasıyla 21 Eylül’de Olağanüstü Kurultay yapılması kararlaştırıldı. Parti yönetimi, mahkeme sürecinin yıllar sürebileceğini öngörerek 39. Olağan Kurultay’ı toplayıp davayı konusuz bırakmayı hedefliyor. Yöneticiler, bu kararın Kılıçdaroğlu geri dönse dahi değişmeyeceğini ve bir hafta içinde koltuğu tekrar kaybedebileceğini vurguluyor.

Mahkemeden yeni talepler

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle ilgili dosyanın İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinden, CHP’nin 38. İstanbul İl Kongresi’ne dair ceza davası dosyasının ise İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinden getirilmesini istedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da geçtiğimiz günlerde, “Kurultay’da maddi menfaat karşılığı delegelerin etkilendiği iddiası var. İstanbul ve Ankara’daki davalar birbirini etkileyecek düzeyde” demişti.

İddianamedeki suçlamalar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan “para karşılığı oy” şikâyeti sonrası açılan soruşturma Ankara’ya devredildi. Savcılık, 38. Kurultay’da Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki divan yönetiminin bazı delegelere para ve adaylık teklif ettiği iddiasıyla soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da aralarında bulunduğu 12 isim için 1 ila 3 yıl arası hapis cezası talep ediliyor.

Kurultayda Özgür Özel, ilk turda Kılıçdaroğlu’na karşı 682 oy almış, ikinci turda ise 812 oyla CHP’nin 8. Genel Başkanı seçilmişti. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özel, kayyım tehlikesine karşı 6 Nisan 2025’te olağanüstü kurultay toplatarak yeniden genel başkan seçilmişti.

Ceza davası 4 Kasım’da

Öte yandan 38. Kurultay’a ilişkin ceza davası da 4 Kasım 2025’te Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İmamoğlu ve 11 isim hakkındaki dosyada görev tartışması Anayasa Mahkemesi’ne kadar taşınmış, Yüksek Mahkeme başvuruyu reddetmişti.

(EMK)