ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.10.2026 12:00 16 Ekim 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.10.2026 12:38 16 Ekim 2026 12:38
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP’de 48 kişi ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç ettiği isimler arasında Selin Sayek Böke, Gül Çiftci, Aylin Nazlıaka, Yalçın Karatepe, İlhan Cihaner, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Yankı Bağcıoğlu da bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP’de 48 kişi ihraç edildi
*CHP Genel Merkezi. (Fotoğraf: ANKA)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün yaptığı toplantıda, 48 kişinin partiden ihracına karar verdi.

TV100’ün aktardığına göre, Kurul, eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve eski Parti Meclisi (PM) üyesi Ozan Varal hakkında ise ceza vermedi.

Ağustosta disipline sevk edilmişlerdi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs’ta aldığı tedbir kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı görevini devralmış, Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili 24 Temmuz’da CHP’den ayrılarak YENİ Parti’yi kurmuştu. Özel’e yakın bazı eski parti yöneticileri ise CHP üyeliklerini sürdürmüştü.

CHP Parti Meclisi, 26 Ağustos’taki toplantısında 49 kişiyi tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK’ye sevk etmişti.

Disipline sevk edilenler arasında eski Genel Sekreter Selin Sayek Böke, eski Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, eski Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, eski Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Yankı Bağcıoğlu da bulunuyordu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kararın ardından yaptığı açıklamada, parti üyelikleri sürerken başka siyasi partiler için çalışan kişiler hakkında disiplin süreci başlattıklarını söylemişti.

Sarı, CHP üyelerinin başka siyasi partiler için faaliyet yürütmesini etik bulmadıklarını ve bu faaliyetleri parti disiplin hükümleri kapsamında değerlendirdiklerini belirtmişti.

Disipline sevk edilen isimler

26 Ağustos’ta YDK’ye sevk edilen 49 kişinin isimleri şöyleydi:

Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftci Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP ihraç cumhuriyet halk partisi selin sayek böke Gül Çiftci aylin nazlıaka ilhan cihaner yeni parti
ilgili haberler
İmamoğlu CHP'den istifa etti; CHP, "Geç kaldı" dedi
13 Ağustos 2026
/haber/imamoglu-chp-den-istifa-etti-chp-gec-kaldi-dedi-322486
CHP Sözcüsü Sarı: "500 bin üye partiden ayrıldı"
1 Ağustos 2026
/haber/chp-sozcusu-sari-500-bin-uye-partiden-ayrildi-322130
70 yıldır CHP'li Önder Sav ailesiyle birlikte istifa etti, YENİ Parti'ye katılıyor
30 Temmuz 2026
/haber/70-yildir-chp-li-onder-sav-ailesiyle-birlikte-istifa-etti-yeni-parti-ye-katiliyor-322051
CHP'den istifa edenler Yeni Parti'ye geçmeye devam ediyor
29 Temmuz 2026
/haber/chp-den-istifa-edenler-yeni-parti-ye-gecmeye-devam-ediyor-322019
CHP teşkilatlarında istifalar sürüyor
28 Temmuz 2026
/haber/chp-teskilatlarinda-istifalar-suruyor-321975
264 eski vekilden CHP’ye toplu istifa: Yeni Parti'ye destek kararı
27 Temmuz 2026
/haber/264-eski-vekilden-chpye-toplu-istifa-yeni-parti-ye-destek-karari-321926
YENİ Parti'de yer alan 91 isim belli oldu: "Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni iktidar partisi yarattı"
24 Temmuz 2026
/haber/yeni-parti-de-yer-alan-91-isim-belli-oldu-kilicdaroglu-ve-akp-yeni-iktidar-partisi-yaratti-321845
"YENİ PARTİ'Yİ KURAN MİLLETİMİZDİR"
Özgür Özel CHP’den istifa etti, “YENİ Parti” kuruluyor
24 Temmuz 2026
/haber/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-yeni-parti-kuruluyor-321833
CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
21 Mayıs 2026
/haber/chp-icin-mutlak-butlan-karari-cikti-319818
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İmamoğlu CHP'den istifa etti; CHP, "Geç kaldı" dedi
13 Ağustos 2026
/haber/imamoglu-chp-den-istifa-etti-chp-gec-kaldi-dedi-322486
CHP Sözcüsü Sarı: "500 bin üye partiden ayrıldı"
1 Ağustos 2026
/haber/chp-sozcusu-sari-500-bin-uye-partiden-ayrildi-322130
70 yıldır CHP'li Önder Sav ailesiyle birlikte istifa etti, YENİ Parti'ye katılıyor
30 Temmuz 2026
/haber/70-yildir-chp-li-onder-sav-ailesiyle-birlikte-istifa-etti-yeni-parti-ye-katiliyor-322051
CHP'den istifa edenler Yeni Parti'ye geçmeye devam ediyor
29 Temmuz 2026
/haber/chp-den-istifa-edenler-yeni-parti-ye-gecmeye-devam-ediyor-322019
CHP teşkilatlarında istifalar sürüyor
28 Temmuz 2026
/haber/chp-teskilatlarinda-istifalar-suruyor-321975
264 eski vekilden CHP’ye toplu istifa: Yeni Parti'ye destek kararı
27 Temmuz 2026
/haber/264-eski-vekilden-chpye-toplu-istifa-yeni-parti-ye-destek-karari-321926
YENİ Parti'de yer alan 91 isim belli oldu: "Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni iktidar partisi yarattı"
24 Temmuz 2026
/haber/yeni-parti-de-yer-alan-91-isim-belli-oldu-kilicdaroglu-ve-akp-yeni-iktidar-partisi-yaratti-321845
"YENİ PARTİ'Yİ KURAN MİLLETİMİZDİR"
Özgür Özel CHP’den istifa etti, “YENİ Parti” kuruluyor
24 Temmuz 2026
/haber/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-yeni-parti-kuruluyor-321833
CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı
21 Mayıs 2026
/haber/chp-icin-mutlak-butlan-karari-cikti-319818
Sayfa Başına Git