CHP’de 48 kişi ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün yaptığı toplantıda, 48 kişinin partiden ihracına karar verdi.

TV100’ün aktardığına göre, Kurul, eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve eski Parti Meclisi (PM) üyesi Ozan Varal hakkında ise ceza vermedi.

Ağustosta disipline sevk edilmişlerdi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs’ta aldığı tedbir kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı görevini devralmış, Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili 24 Temmuz’da CHP’den ayrılarak YENİ Parti’yi kurmuştu. Özel’e yakın bazı eski parti yöneticileri ise CHP üyeliklerini sürdürmüştü.

CHP Parti Meclisi, 26 Ağustos’taki toplantısında 49 kişiyi tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK’ye sevk etmişti.

Disipline sevk edilenler arasında eski Genel Sekreter Selin Sayek Böke, eski Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, eski Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, eski Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Yankı Bağcıoğlu da bulunuyordu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kararın ardından yaptığı açıklamada, parti üyelikleri sürerken başka siyasi partiler için çalışan kişiler hakkında disiplin süreci başlattıklarını söylemişti.

Sarı, CHP üyelerinin başka siyasi partiler için faaliyet yürütmesini etik bulmadıklarını ve bu faaliyetleri parti disiplin hükümleri kapsamında değerlendirdiklerini belirtmişti.

Disipline sevk edilen isimler

26 Ağustos’ta YDK’ye sevk edilen 49 kişinin isimleri şöyleydi:

Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftci Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.

(VC)