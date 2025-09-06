ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Eylül 2025 00:08
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2025 01:33
2 dk Okuma

CHP yeniden Olağanüstü Kurultaya gidiyor

CHP, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul il Örgütü ve İstanbul delegasyonunun görevden alınmasına yönelik mahkeme kararını iptal etmemesi üzerine, 15 Eylül'de Ankara'daki davada çıkabilecek aleyhte bir karara hazırlık olarak Olağanüstü Kurultay başvurusu yaptı.

BİA Haber Merkezi

CHP'nin 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultayı'ndan/Fotoğraf: CHP

CHP, İstanbul İl yönetimine kayyım atanması ve Yüksek Seçim Kurulunun bu karara parti tarafından yapılan itirazı reddetmesi sonrasında mahkeme kararlarının ardından, daha önce gündeme alınacağı düşünülmeyen Olağanüstü Kurultay adımını attı.

2 Eylül 2025
"TAM KANUNSUZLUK" İDDİASI
4 Eylül 2025
5 Eylül 2025

Parti, İstanbul delegeleri hariç, 900'ün üzerinde delegenin imzasıyla mevcut yönetim hakkında güven oylaması ve Genel Başkan ile PM seçimleri gündemiyle 21 Eylül'de olağanüstü kongre toplayacağını Çankaya İlçe Seçim Kuruluna bildirdi.

Kurultay tarihinin, 15 Eylül'de Ankara'da görülecek Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı Özgür Özel'e kaybettiği kurultayın kanunsuz olduğuna ilişkin davanın karara bağlanması olasılığı da gözönüne alınarak belirlendiği bildiriliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki gün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin İstanbul İl Kongresi delegasyonu ve İl Örgütü Başkan ve Yönetimiyle ilgili kararının Ankara'daki duruşmaya yol göstereceği öngörüsüyle, 1200 delegesinin İstanbul delegasyonu dışında kalanlarının tümünün ıslak imzasını alarak kurultay çağrısını hazırladı.

Genel Başkan Özgür Özel'in imzasıyla cuma akşam saatlerinde Çankaya İlçe Seçim Kuruluna mesai saati sona ermeden önce teslim edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir. Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır.

(AEK)

özgür özel yüksek seçim kurulu olağanüstü kurultay
