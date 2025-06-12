CHP, Yeni Akit'i protesto etti, Manisa Barosu da suç duyurusunda bulundu

Evinde elektrik akımına kapılarak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için ‘çarpıldı’ ifadesini kullanan ve ‘karikatürize’ eden Akit Medya’nın önünde dün akşam da protesto gösterileri vardı.

Bu kez CHP Gençlik Kolları, Ankara’da Akit TV’nin önünde haberin veriliş şeklini, karikatürü ve Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say’ı protesto etti. Kanalın önüne siyah çelenk bıraktı.

CHP Ankara Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen burada şu açıklamayı yaptı:

"Bugün buradayız, çünkü bir sınır aşılmıştır. Ahlak sınırı aşılmıştır. İnsanlık sınırı aşılmıştır ve biz bu çürümüşlüğe karşı susmayacağız. İki gün önce büyük bir kayıp yaşadık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız, kıymetli ağabeyimiz Ferdi Zeyrek’i kaybettik. Henüz acımız tazeyken, kendini gazete olarak nitelendiren bir kurum ve onun haber müdürü, Ferdi Zeyrek’in yaşadığı kaza hakkında attığı manşet ve devamında yaptığı utanmaz paylaşımlarla ahlaksızlığın dibini boylamıştır.

Ferdi Zeyrek, bu ülkenin gördüğü en dürüst, en vicdanlı, en çalışkan insanlardan biriydi. Siyaseti kişisel ikbali için değil, halkına hizmet için yapan; alnı açık, yüreği temiz bir kişiydi. Makamdan güç alan değil, makama halkın gücünü taşıyan bir insandı. Soruyoruz: Böylesine güzel yürekli bir insan, henüz hastanede yaşam savaşı verirken 'çarpıldı' başlığıyla manşet atmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Bu nasıl bir çürümüşlüktür?

Bu nasıl bir karanlık zihniyettir? Bu nasıl bir kin? Nasıl bir düşmanlıktır? Bir insana vefatından sonra bile saygıyı esirgeyen, kin ve nefret diliyle kamuoyunu zehirleyen bu anlayışın, burada, kendi stüdyolarının önünde protestosunu ediyoruz. Bu anlayış yalnızca basın ahlakına değil, insanlığa da aykırıdır.

Ölüm üzerinden kin kusan bu aşağılık dil sıradan bir düşmanlık değil; sistematik, bilinçli ve politiktir. Buradan sözde haber müdürü Zekeriya Soy'a, bu ahlaksızlığı manşetlere ve sosyal medyaya taşıyan herkese sesleniyoruz:

Siz yıllardır gazetecilik yapmıyor, açıkça nefret yayıyorsunuz ve bu nefretin karşısında susacak değiliz. Unutacak değiliz, affedecek hiç değiliz. Ferdi Zeyrek’in adı, sizin kaleminizden, ekranınızdan ve zihniyetinizden milyon kat daha temizdir. Gerçek gazetecilik, Akit’in tekelinde değil; halkımızın vicdanındadır. Bu devran döndüğünde de halkın vicdanında ve tarihin önünde hesap vereceksiniz. Bu siyah çelengi de yalnızca bir protesto için değil, sizin çürümüş gazetecilik anlayışınıza ve insanlıktan nasibini almamış dilinize karşı bir uyarı olarak bırakıyoruz.”

Kitle basın açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı önüne de siyah çelenk bırakmak istedi. Ancak polis buna izin vermedi. Eylem gözaltı olmadan sona erdi.

Manisa Barosu’ndan suç duyurusu

Öte yandan Manisa Barosu, Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara ilişkin Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Baro, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından Say hakkında iddianame düzenlenmesini istedi.

Say hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

(HA)