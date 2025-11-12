CHP'ye yönelik 'kapatma davası' ihbarına 16 barodan tepki: Örgütlenme özgürlüğüne aykırı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na kapatma davası açılması yönünde yapılan ihbara karşı, 16 baro yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada ihbarın, Türkiye demokrasisi ve hukuk devleti açısından son derece endişe verici bir gelişme olduğu vurgulandı.

Başsavcılık'tan "CHP'ye kapatma davası talebi" haberlerine ilişkin açıklama

Siyasi partilerin, demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğu belirtildiği açıklamada, Anayasa'nın 68’inci maddesi uyarınca siyasi partilerin, demokratik siyasi hayatın gereği olarak kurulduğu ve faaliyetlerini serbestçe sürdürdükleri hatırlatıldı. Bu özgürlüğün sınırlandırılmasının, açık, yakın ve ağır bir tehlikenin varlığı halinde yorumlamanın mümkün olduğu kaydedildi.

"Örgütlenme özgürlüğüne açıkça aykırı"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi parti kapatma davaları, geçmişte olduğu gibi bugün de demokratik temsil, çoğulculuk ve halk iradesi üzerinde caydırıcı ve baskıcı bir etki yaratma riski taşımaktadır. Halkın özgür iradesiyle seçtiği temsilcileri ve partileri yargı eliyle siyasetsizleştirme çabaları, hem Anayasa'nın 2. maddesinde güvence altına alınan demokratik hukuk devleti ilkesine hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 11. maddesinde düzenlenen örgütlenme özgürlüğüne açıkça aykırıdır. Unutulmamalıdır ki bir partinin kapatılması, yalnızca bir tüzel kişiliğin ortadan kaldırılması değil aynı zamanda milyonlarca seçmenin siyasi tercihinin ve demokratik temsil hakkının yok sayılması anlamına gelmektedir.

"Çoğulcu siyasal düzen zedeleniyor"

"Bölge Baroları olarak, siyasi partilerin kapatılmasına yönelik her türlü girişimin demokrasinin gelişimini engellediğini, halkın iradesine zarar verdiğini ve çoğulcu siyasal düzeni zedelediğini vurguluyoruz. Hukukun, siyasal hesaplaşmaların değil, adaletin teminatı olması gerektiğine inanıyor; bu nedenle her türlü kapatma girişiminin karşısında, halkın iradesini, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Açıklamada imzası bulunan 16 baro şu şekilde: Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Iğdır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak, Van.

(AB)