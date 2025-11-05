CHP'ye kayyım tepkisi davası: 3 kişi hakkında tahliye kararı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyım atanmasına tepki olarak sosyal medya paylaşım yaptığı gerekçesiyle 20 kişi hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla açılan dava bugün İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Üç kişinin tutuklu bulunduğu dosyada gazeteci Fatoş Erdoğan da eylemlerden haber geçtiği içn yargılanıyor.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre duruşma salonunun küçük olması nedeniyle 20. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Saat 10.00’da başlaması beklenen duruşma 11.30’da başladı.

Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP Hukuk Birimi’nden avukatlar da izledi. Yargılanan isimler iddianameye karşı savunma yaptı.

"Bu dosyada tutuklama gereksizdi"

Tutuklu sanıklardan Nur Betül Aras, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığını ancak iddianamede bu yönde bir tespitin yer almadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Aras, “Benim 9 yaşında Akdeniz anemisi hastası bir çocuğum var. Onu bu keyfi tutuklama nedeniyle babasına ve babaannesine bırakmak zorunda kaldım. Bu dosyada tutuklama gereksizdi. Ancak benim gibi muhalif insanlar tutuklanarak birilerine mesaj veriliyor. Bu tutuklamayla sadece ben değil, çocuğum da cezalandırıldı” dedi.

Aras savunmasında şöyle konuştu:

“‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla, iki tweet nedeniyle şafak vakti evime operasyon düzenlendi. Sanki evde bomba düzeneği varmış gibi gözaltına alındım. Paylaştığım tweet’te siyasi bir eleştiri vardı. Gürsel Tekin’in seçilmiş bir il başkanı olarak değil, hukuki süreçlerle bu göreve getirilmesini eleştiriyorum. Her iki tweet’te de kimseyi suç işlemeye teşvik etmiyorum. Belirsiz bir özneyi eleştiriyorum.”

"26 takipçisi var, kimi tahrik etmiş olabilir?"

Daha sonra söz alan tutuklu sanık Ömer Faruk Mangaltepe “Ben bir vatansever olarak hayatımda hiç suç işlemedim ama şimdi 57 gündür cezaevinde tutuluyorum. Sekiz yıldır emek vererek çalıştığım, müdür yardımcısı olduğum işim tutukluluğum nedeniyle tehlikede. Ben suç işlemedim ve beraatimi talep ediyorum.” diye konuştu.

Ömer Faruk Mangaltepe’nin avukatı ise “Müvekkilimin suçlama konusu tweet’i silinmiş. Bunu Ömer silmedi. Demek ki siber polis hesabına ulaşmaya çalıştı. Siber polisin böyle bir yetkisi var mı? Ayrıca Ömer, ‘halkı suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla 57 gündür tutuklu. Tweet’i attığı anonim hesabın 26 takipçisi var. Kimi tahrik etmiş olabilir? 26 kişiyi mi?” dedi.

"İfade özgürlüğümü kullandım"

Tutuklu sanık Abdullah Esin “Ben siyasetle ilgileniyorum ve bu konularda sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Ama kimseyi suç işlemeye tahrik etmedim. Zaten benim çapım ne? Doktora yapıyorum, bu tutuklamayla eğitim hakkım ihlal edildi. Ben ifade özgürlüğümü kullandım. Demokrasi herkesin beğendiği şeyleri söylemek değildir, zaten buna imkân da yok. Beğenilmeyen fikirleri de paylaşmak demokrasinin gereğidir.” İfadelerini kullandı.

"Haber yaptığım için suçlanıyorum"

Ardından tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. Gazeteci Fatoş Erdoğan iddianameye karşı yaptığı savunmada CHP İl Başkanlığı önündeki olayları sosyal medya hesabımda haber olarak paylaştığını söyledi.

Erdoğan “Video haberlerini, orada yapılan açıklamaları tırnak içinde paylaştım. Bu tırnak içindeki görüş ve fikirler bana ait değil; ben gazeteciyim ve görevim aktarmak. Ama iddianamede bu açıklamalar sebebiyle ben suçlanıyorum. Bir gazetecinin haber yazmaması mı gerekiyor, tırnak içindeki açıklamaları da aktarmayalım mı? Ben neyle suçlandığımı anlamıyorum.” dedi.

Erdoğan iddianamedeki suçlamaları yapay zekaya sorduğunu belirterek “Hayır, herhangi bir suça teşvik yok’ yanıtı” altığını kaydetti. Erdoğan “Ben burada neyle suçlandığımı anlamıyorum, anlamadığım için de anlatamıyorum.” dedi.

CHP İl Başkanlığı önünde polisin müdahalesi sırasında plastik mermiyle yaralandığını da hatırlatan Erdoğan, vücudundaki morlukların fotoğrafını mahkeme heyetine gösterdi. Erdoğan, savunmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Soruyorum: Burada yargılanması gereken gerçekten ben miyim?”

Savcı tutukluluğa devam istedi

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, adli kontrolü olan sanıkların da adli kontrollerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme ise tutuklu üç sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı ile birlikte tahliye kararı verdi. Adli kontrol kararı olan sanıklar hakkındaki adli kontrol kararımı da kaldırdı.

Ne olmuştu? CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanmasının ardından 7-9 Eylül 2025 tarihleri arasında sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik “suç işlemeye alanen tahrik etme” suçlamasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. X hesaplarından yapılan paylaşımlar nedeniyle aralarında akademisyen, gazeteci ve yazarın da bulunduğu toplamda 20 kişi gözaltına alınmış, üç kişi tutuklanmıştı. İddianamede, “Soğuk Savaş” isimli Youtube programında şaka yaptığı için tutuklanan Boğaç Soydemir ile şakaya güldüğü için tutuklanan Enes Akgündüz'ün dosyasından kopyala-yapıştır yöntemiyle cümleler alındığı ortaya çıkmıştı. Nur Betül Aras ve Abdullah Esin tutuklandı

(HA)