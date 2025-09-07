ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Eylül 2025 22:13
 ~ Son Güncelleme: 7 Eylül 2025 23:03
1 dk Okuma

CHP'ye destek artıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis tarafından ablukaya alınması ve partilerin engelenmesi diğer siyasi parti temsilcilerinin ve sendikaların da tepkisine yol açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul'da akşam saatlerinde CHP İl binasının polis tarafından kuşatılmasının ardından partililer binaya akın etti. Polis bariyerler ile yolları kesti, milletvekillerinin dahi geçişine izin verilmedi. Çeşitli siyasi parti temsilcileri de yaşananlara tepki gösterdi.

Görseli Büyüt

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepkisini "Senelerdir muhalefete yapılan baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Kayyum atamalarıyla halk iradesi yok sayılıyor. Biz bunları tanıyoruz, gayet iyi biliyoruz. O yüzden hangi partiye yönelik olursa olsun, bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir diyoruz. Operasyon, baskı, sindirme, zor kullanma değil, bugün acil ihtiyacımız özgürlük ve demokrasi!" mesajı ile dile getirdi.

Görseli Büyüt

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun CHP İstanbul İl Bakanlığı'na kayyum atanması ile ilgili açıklaması: "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması; yalnızca ana muhalefet partisine değil, tüm yurttaşların en temel demokratik haklarına yönelik son derece tehlikeli bir girişimdir. Bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkilerini gasp ederek aldığı bu karar; Anayasa’nın 6. ve 79. maddelerine, Siyasi Partiler Kanunu’na açıkça aykırıdır. Bu garabetin düzeltilmemesi halinde, Türkiye’de yapılan hiçbir seçim ve referandumun meşruiyeti güvence altında olmayacaktır. CHP İstanbul İl Örgütü’ne kayyum atanması, halkın iradesine doğrudan bir müdahaledir. Seçme ve seçilme hakkı, Anayasa ile güvence altına alınmış en temel haktır ve hiçbir mahkeme ya da siyasi irade bu hakkı gasbedemez. Bu mesele bir parti meselesi değil, demokrasi ve Cumhuriyet meselesidir. İşçi sınıfı, halkın iradesini hedef alan bu saldırılara karşı her koşulda Cumhuriyet’i ve demokrasiyi savunmaya devam edecektir." denildi.

Görseli Büyüt

Emek Partili milletvekili İskender Bayhan ve EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros da destek için CHP binası önündeydi.

Görseli Büyüt

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP binasına gittiklerini duyurdu: "Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olarak dayanışma sorumluluğuyla; İstanbul Milletvekili olarak görev bilinciyle; ama en önemlisi ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle ben de heyetimizle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum. Darbelere, kayyumlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Hep birlikte direnip beraber kazanacağız."

Görseli Büyüt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaşanan polis kuşatması ile ilgili endişe ve görüşlerimi CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile bu gece yapmış olduğum telefon görüşmesinde paylaştım. Düşman ceza hukuku uygulamalarının hakim olduğu ve anayasanın kısmen askıya alındığı demokratik hukuk devletinin yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda sağduyu ve stratejik zeka ile hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. AK Parti iktidardan gideceğini anladı. Amacı muhalefetin iktidara gelmesini engellemek. İktidar oyunu rest çekilen poker değil akıl ile oynanan satranca benzer. Muhalefet bütün hukuksuzluklara rağmen zor olmasına rağmen tahrikler ile kurulmak istenen kumpasa karşı sabırla ve akılla hareket etmelidir. Bu konudaki görüşümüzü Sayın Özgür Özel ile paylaştım. @zaferpartisi @herkesicinCHP @eczozgurozel" mesajını paylaştı.

Görseli Büyüt

ÖDP eski Genel Başkanı Alper Taş sosyal medya hesabından "TÜRKİYE FAŞİZME TESLİM OLMAYACAK !" mesajı ile tepki gösterdi.

