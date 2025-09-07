CHP'ye destek artıyor

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun CHP İstanbul İl Bakanlığı'na kayyum atanması ile ilgili açıklaması: "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması; yalnızca ana muhalefet partisine değil, tüm yurttaşların en temel demokratik haklarına yönelik son derece tehlikeli bir girişimdir. Bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkilerini gasp ederek aldığı bu karar; Anayasa’nın 6. ve 79. maddelerine, Siyasi Partiler Kanunu’na açıkça aykırıdır. Bu garabetin düzeltilmemesi halinde, Türkiye’de yapılan hiçbir seçim ve referandumun meşruiyeti güvence altında olmayacaktır. CHP İstanbul İl Örgütü’ne kayyum atanması, halkın iradesine doğrudan bir müdahaledir. Seçme ve seçilme hakkı, Anayasa ile güvence altına alınmış en temel haktır ve hiçbir mahkeme ya da siyasi irade bu hakkı gasbedemez. Bu mesele bir parti meselesi değil, demokrasi ve Cumhuriyet meselesidir. İşçi sınıfı, halkın iradesini hedef alan bu saldırılara karşı her koşulda Cumhuriyet’i ve demokrasiyi savunmaya devam edecektir." denildi.