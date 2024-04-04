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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 14:01
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 14:18
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CHP Van'dan 'Saray' açıklaması: İlçe yöneticisi ihraç edildi, halk iradesi her şeyin üstünde

CHP Van İl Başkan Yardımcısı Ercan Demirci, “Van halkının iradesinin gasp edilmek istenmesine karşı çıkarken böyle bir durumla gündeme gelmek bizi üzdü” dedi.

Vecih Cuzdan
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Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
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Görseli Büyüt
CHP Van'dan 'Saray' açıklaması: İlçe yöneticisi ihraç edildi, halk iradesi her şeyin üstünde

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, Van’ın Saray ilçesini yüzde 51,16 oyla DEM Parti adayı Davut Acar kazandı.

CHP Saray İlçe Başkanlığı adına İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan, 2 Nisan’da Saray İlçe Seçim Kurulu’na ‘mazbata iptali’ talebiyle dilekçe verdi.

Dilekçede, “DEM Parti adayı Davut Acar’ın seçilmesinin önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı; yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarını taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak bu durum söz konusuysa mazbatasının iptali” talep edildi.

Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ise “kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından” talebin reddine karar verdi.

Demirci: Bu duruma yol açanlar ihraç edildi

bianet’in telefonla ulaştığı CHP Van İl Başkan Yardımcısı Ercan Demirci, “Van halkının iradesinin gasp edilmek istenmesine karşı çıkarken böyle bir durumla gündeme gelmek bizi üzdü” dedi.

Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın yapılan itirazı reddettiğini hatırlatan Demirci, “Bizim için halk iradesi her şeyin üstündedir” diye konuştu.

“Bu duruma yol açan kişiler ihraç edilmiştir” diye ekleyen Demirci, bugün saat 14.00’da toplantı yapacaklarını ve söz konusu isimleri ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edeceklerini belirtti.

CHP Van: Halkın iradesinin dışında bir irade olamaz

Öte yandan CHP Van İl Başkanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak şunları kaydetti:

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıktan çıkan Van halkının iradesine, yargı eliyle darbe yapmaya teşebbüs eden AKP iktidarının bu emeli, halkın hassasiyeti ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in talimatlarıyla Van’a gelen Diyarbakır Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu, Urfa Milletvekilimiz Mahmut Tanal, İzmir Milletvekili Sevda Erdem Kılıç ve İl Başkanlığımız ile İl Yönetim Kurulu üyelerimiz ve partililerimizin katkıları ile bertaraf edilmiştir. Adalet yerini bulmuş, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Abdullah Zeydan’a mazbatası teslim edilmiştir. Van halkı ve tüm Türkiye bu adaletsizliğin ortadan kalkması üzerine gerçek gündemine geri dönmüştür.

Ancak bu hak mücadelesinin esnasında, Saray ilçemizde İl Başkanlığımız bilgisi dışında İlçe Seçim Kuruluna bir müracaat gerçekleştiğini üzüntü ile öğrendik. İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan İlçe Seçim Kuruluna verdiği dilekçenin ardından bir de istifa dilekçesi vermiştir. Bunun üzerine harekete geçen İl Başkanlığımız ilgili müracaatı yapan İlçe Başkan Vekilinin sadece istifasını yeterli bulmamış kendisini kesin ihraç talebiyle İl Disiplin kuruluna sevk etmiştir. Halkın iradesinin dışında bir irade olamayacağını, bu vesileyle tekrar tüm siyasi partileri halkın iradesine saygılı olmaya davet ettiğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla arz ve beyan ederiz.

(VC)

Seçim 2024 Van CHP Saray İlçe Başkanlığı CHP Van 31 mart yerel seçimleri Yasin Arslan
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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