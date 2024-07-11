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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2024 17:54
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024 17:59
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CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dava açtı

CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dava açtı
*Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “eğitimin dinselleşmesi, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılmasına neden olacağı” gerekçesiyle tepki çeken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte, dava açmadan önce Danıştay önünde basın açıklaması yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne kamuoyu, sendikalar, bazı siyasi partiler ve akademisyenlerin itiraz ettiğini belirten Özçağdaş, "Karşımızda bilimsel gerekçelerle hazırlanmış bir eğitim programı yok" dedi.

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Modelin, "bakan oluruyla" uygulamaya konulduğunu belirten Özçağdaş, "Bu eğitim programına karşı iptal davası açıyoruz ve ivedilikle de yürütmenin durdurulmasını Danıştay'dan talep ediyoruz” diye konuştu.

CHP olarak eğitimle ilgili konularda akademisyenlerle iş birliği içerisinde hareket ederek bilimsel açıklamalarda bulunduklarını söyleyen Özçağdaş, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye adını koyduğunuz zaman, Türkiye Yüzyılı bir siyasi partinin seçim sloganı. Bu, Türkiye'de bulunan 20 milyon öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen, neredeyse her ailenin içinde olduğu çok temel bir dokümanı daha baştan politize etmiş oluyor."

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı yaptıkları itirazların bütününün bilimsel olduğunu savunan Özçağdaş, "Bu eğitim programına temel teşkil eden hiçbir ihtiyaç analizi yapılmamıştır" dedi.

Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin metni kimlerin yazdığının da bilinmediğini ifade ederek, bu durumu "akademik açıdan sorunlu" olarak nitelendirdi.

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(RT)

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