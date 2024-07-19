CHP, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP, "verileri gizlediği ve kararttığı ve kamu görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, halkın algıladığı enflasyonla, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun farklılık gösterdiğini söyledi. Sonuç olarak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşcıer, Ankara Adliyesi’nde TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından basın açıklaması yapıyor. https://t.co/HS2H66NdQ8 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 19, 2024

Taşcıer, "Eğer TÜİK madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarını yayından kaldırmasaydı bugün tüm ürünlerin aylık fiyatları ve fiyat artışlarını takip edebilecek ve tüm maaş artışlarını etkileyen enflasyonu doğru ölçebilecektik. Dolayısıyla 6 aylık gerçek enflasyonun yüzde 24,73 değil de en az yüzde 41,6 olduğunu görecektik" dedi.

TÜİK'in, enflasyon verilerini doğru şekilde hesaplayacak kabiliyete sahip olmasına rağmen doğru hesaplamadığını ve Türkiye'deki tüm işçi, memur ve emeklileri zarara uğrattığını öne süren Gamze Taşcıer, "Bu nedenlerle TÜİK Yönetim Kurulu, TCK 257. maddede yer alan görevin kötüye kullanılması suçunu işlemektedir" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, bilgilerin eksik ve yanıltıcı şekilde sunulmasının, ekonomik verilerin şeffaf olmamasına neden olduğunu belirterek, "Bu sebeplerle, TÜİK başkanı başta olmak üzere verileri gizleyen, karartan, halkı yanıltan, enflasyonu yanlış hesaplayan ve milyonlarca kişiyi mağdur eden kişiler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve kamu görevini kötüye kullanan, ihmal eden sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından Taşcıer ve beraberindeki partililer, suç duyurusu dilekçesini Ankara Adliyesine teslim etti.

TÜİK'İN SAKLADIĞI SEPET BULUNDU DİSK-AR TÜİK'in mahkeme kararlarına karşın açıklamadığı enflasyon sepetini ifşa etti

TÜİK, mahkeme kararına rağmen listeyi yayımlamıyor TÜİK Nisan 2022 itibariyle Ocak 2003’ten beri her ay açıkladığı ortalama madde sepeti fiyat listesini yayımlamayı durdurdu. Liste 400’ü aşkın maddenin ortalama fiyatını içeriyordu. Bunun üzerine DİSK 3 Haziran 2022’de TÜİK’ten bilgi talebinde bulundu. Ancak TÜİK, madde sepeti ve ortalama madde fiyat listesinin yayımlanmayacağını belirterek bilgi talebini reddetti. Bunun üzerinde DİSK, konuyu yargıya taşıdı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, 31 Mart 2023'te DİSK’in bilgi edinme hakkı çerçevesinde TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetti. TÜİK’in DİSK’in bilgi edinme talebini reddetmesinin hukuksuz olduğuna karar verdi. Ancak TÜİK kararı uygulamayıp temyiz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi 15 Eylül 2023’te TÜİK’İn istinaf başvurusunun hukuka uygun olmadığına karar verdi. Bunun üzerine TÜİK, Danıştay’a gitti. Danıştay da DİSK lehine karar verdi. Bu gelişme üzerine TÜİK, enflasyon tespitinin temelini oluşturan listesinin artık hesaplanmadığını açıkladı. Tepkiler üzerine yıllar sonra ilk kez bir TÜİK Başkanı kameraların karşısına geçti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erhan Çetinkaya, DİSK ile davalık oldukları madde sepetiyle ilgili "Madde sepeti olduğu yerde duruyor, madde sepetini gizlemek kimsenin yetkisinde değildir, yayınlanmayan tablolar madde fiyatlarıdır. Geçmişte açıklanan madde fiyatlarının bir gösterge niteliği yoktu. Bu sebeple artık bu fiyatları yayınlamıyoruz" dedi.

(HA)