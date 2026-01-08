CHP: Suriye’deki gelişmelerin tümü Türkiye’ye yansıyacaktır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çitfçi, Serkan Özcan ve Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Adalet ve Demokrasi" başlığı ile siyasi partiler ile görüşme turuna başladı.

CHP heyeti, bugün Meclis’te Yeni Yol Grubu ve İYİ Parti yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret etti. CHP heyeti ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, görüşmede Türkiye'yi, bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren üç ana başlığı ele aldıklarını belirterek, Suriye'de Halep'te yaşanan gelişmeler, emeklilerin durumu ve Türkiye'de demokrasi, barış ve adaletin karşı karşıya kaldığı risklere dikkati çektiklerini söyledi.

Halep'teki saldırılar

Günaydın, Halep'te yaşanan saldırı ve gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediklerini ifade ederek, bunun bir demokrasi ve insan hakları sorunu olduğunu söyledi. Meseleye doğru açıdan yaklaşmanın, insanların can güvenliğini sağlamanın, demokrasiyi ve barışı tesis etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Günaydın, "Oradaki gelişmelerin tamamı Türkiye'yi ilgilendirmekte ve Türkiye'ye yansıyacaktır. Bu bilinçle tüm kesimleri sorumlu davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Emeklilerin durumu

Emeklilerin durumuna dikkat çeken Günaydın, Türkiye'de 16,5 milyon emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini belirtti. "Para yok" iddialarının geçersizliğini defalarca dile getirdiklerini ifade eden Günaydın, bu konunun yeniden temellendirilmesini gereksiz bulduklarını belirtti.

Günaydın, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu meseleyi hızlı, acil bir yasal düzenleme ile ele alması ve çözmesi gerekirken trafik güvenliği adı altında trafik cezalarını arttırmaya yönelik bir düzenleme çabasını iktidar partisi grubundan görüyoruz ve bundan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.

"Yan yana durmalıyız"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de görüşmede Türkiye'nin demokratikleşmesi, emekçilerin hakları, hukukun üstünlüğü ile barış ve Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin başlıklarda ilkesel bir bakışın paylaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin gerçek anlamda bir demokrasiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gülistan Kılıç Koçyiğit, emeğin haklarını aldığı bir düzene ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Koçyiğit, "Muhalefet olarak yan yana durmanın, ortak ses çıkarmanın öneminin altını biz de bir kez daha çizmek istiyoruz. Bütün bu görüş alışverişleri, Türkiye'yi düze çıkartmak için yapılacak ortak mücadele hattının çok daha fazla güçlenmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

