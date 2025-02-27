CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren ifadeye çağrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi önündeki olaylar nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Avseren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyetten aranarak ifadeye çağrıldığını belirterek şunları söyledi:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun davası için bulunduğumuz Çağlayan'daki arbedeler sebebiyle Vatan'da ifadeye çağrıldım. Karakollar, adliye binaları, cezaevi kapıları bize yabancı değil. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz."

İstanbul'da CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlar "Kent Uzlaşısından" seçilen Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı Ekim 2024'te, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Özer, "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılandı ve görevden alındı. Yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak atandı. Özer, suçlamaları reddetmiş ve partisinin kendisini savunacağını belirtti. Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon Ocak 2025'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen bir suç örgütüne yönelikti. Akpolat, Balıkesir'de gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirildi. Tutuklandı.

(EMK)