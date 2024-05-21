CHP “Süleyman Soylu kilit isim” dedi, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu, dün (20 Mayıs) Samsun’daydı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel burada gazetecilere konuştu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında “kilit isim” olarak İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’yu işaret etti. Dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Yücel ilk olarak konuyu 9. Yargı Paketi’ne ve ‘etki ajanı’ yasasına getirdi. 2019’dan bugüne kadar 8 reform paketi açıklandığını hatırlattı.

Düzenlemenin kanun yapma tekniğine, ceza hukukunun temel prensiplerine, Anayasada teminat altına alınan temel hak ve hürriyetlere aykırı olduğunu belirten Yücel “Bu AKP'nin keyfi uygulamalarına hukuki bir kılıf bulma çabasından başka bir şey değil. Bu düzenleme 'Hükümeti eleştireni bir kılıf bulup içeri tıkarım, istediğim kadar da ceza veririm' demek. Geçmişte buna benzer düzenlemeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ancak AKP ısrarla Meclis'teki çoğunluğuna güvenerek Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı düzenlemeleri Meclis'e getirmeye devam ediyor. AKP'nin rafa kaldırdığı demokrasi anlayışında vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri günden güne tırpanlanıyor. AKP yarattığı korku toplumu içinde sadece biat eden vatandaş istiyor. Biz CHP olarak vatandaşın hakkını, hukukunu, özgürlüklerini korumak konusunda bir adım bile geri atmayacağız” dedi.

"Liyakati değil, tarikatları ve FETÖ'yü referasn aldılar"

Ardından “emniyet teşkilatı mensuplarıyla çetelerin ve üst düzey bürokratların adının karıştığı bir darbe yapılanması"ndan bahsedildiğini belirten Yücel, "Emniyet Teşkilatı'na yıllarca FETÖ'den referans almadan polis almazsanız, liyakati değil, çeşitli tarikatları ve FETÖ referansını dikkate alırsanız netice böyle olur. Ne yaparsanız yapın dikiş tutmaz, korkarız ki daha kötü günler bizi bekliyor" diye konuştu.

Yücel, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu olayların kilit isimlerinden biri olduğunu öne sürerek, "Yargıya, adalet mekanizmasına ve devlete hak ettiği itibar ve güven yeniden kazandırılmak isteniyorsa Süleyman Soylu'nun derhal dokunulmazlığının kaldırılarak yargılama sürecine dahil edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

(HA)