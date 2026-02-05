CHP Sözcüsü Emre’den 4 Bakan'a Epstein soruları: Türkiye bağlantıları araştırıldı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, uluslararası kamuoyunda yeniden gündeme gelen Jeffrey Epstein dava dosyalarındaki iddialarla ilgili dört bakana yazılı soru önergeleri sundu.

Emre, çocuk istismarı, insan ticareti ve uluslararası suç ağları iddialarının Türkiye boyutunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Zeynel Emre, İçişleri Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Adalet Bakanı’na yönelttiği soru önergelerinde, kamu güvenliği ve çocukların korunması açısından devletin hangi adımları attığını sordu.

İçişleri Bakanı’na: Türkiye bağlantıları araştırıldı mı?

Emre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Epstein dava dosyalarında adı geçen kişi ve ağların Türkiye ile olası bağlantılarını sordu. Emre, güvenlik birimlerinin bu kişiler hakkında herhangi bir araştırma yapıp yapmadığını, Türkiye’ye giriş-çıkış kayıtlarının incelenip incelenmediğini öğrenmek istedi. Ayrıca Emre, konuya ilişkin adli ya da idari bir soruşturmanın bulunup bulunmadığını ve güvenlik birimlerinin yaptığı risk analizlerinin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağını gündeme getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na: Çocukları hangi mekanizmalar koruyor?

Zeynel Emre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a yönelttiği sorularda, uluslararası çocuk istismarı ve insan ticareti ağlarına karşı hangi koruyucu mekanizmaların uygulandığını sordu. Emre, çocukların bu tür suçlara karşı erken tespiti için özel bir izleme sistemi bulunup bulunmadığını, Türkiye’nin bu suçlarla mücadelede hangi uluslararası iş birliklerini yürüttüğünü ve bakanlık kayıtlarında bu ağlarla bağlantılı herhangi bir vakanın yer alıp almadığını öğrenmek istedi.

Ulaştırma Bakanı’na: Özel jetler ve yatlar denetlendi mi?

CHP Sözcüsü Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, Epstein dosyalarında adı geçen kişilerin özel uçuşlar veya deniz araçları aracılığıyla Türkiye’yi kullanıp kullanmadığını sordu. Emre, özel jetler ve yatlara yönelik denetim mekanizmalarının yeterliliğini, havaalanları ve limanlarda bu kapsamda özel kontroller uygulanıp uygulanmadığını ve denetim eksiklikleri nedeniyle herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığını gündeme taşıdı.

Adalet Bakanı’na: Türkiye’de adli süreç başlatıldı mı?

Emre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelttiği sorularla, Epstein dosyalarında adı geçen kişiler hakkında Türkiye’de herhangi bir adli işlem yürütülüp yürütülmediğini sordu. Emre ayrıca, yabancı ülke makamlarından gelen adli yardımlaşma taleplerinin bulunup bulunmadığını, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında başlatılan soruşturmaları ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir planlama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istedi.

“Kamu yararı ve çocukların korunması için açıklık şart”

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, verdiği soru önergeleriyle çocuk istismarı ve insan ticareti gibi ağır suçlara ilişkin iddiaların tüm boyutlarıyla aydınlatılmasının kamu yararı açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Emre, çocukların korunmasının siyasi tartışmaların üzerinde bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Ne olmuştu? ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismar ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Center Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulundu. Açıklanan dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adı yer aldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı, yaptıkları inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi”nin varlığına dair kanıt bulamadıklarını açıkladı. Yetkililer, Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna vardıklarını duyurdu.

