CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, kurulması planlanan Meclis komisyonu hakkında partisinin tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

CHP'den 'komisyon' şartı: Sürecin şeffaf yürütülmesi alacağımız tavırda önemli olacak

"CHP olarak kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok. Elbette gireceğiz" diyen Yücel, "Ama ‘adını biz koyarız, istediğimiz nisapla karar alırız’ anlayışının da bir parçası olmayız. Komisyonun kararları eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla alınacaksa, yetkili ağızdan bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklama yapılırsa komisyona katılırız" ifadelerini kullandı.

"Asıl risk CHP’nin olmamasıdır"

Yücel, CHP’nin komisyonda yer almasının önemine dikkat çekerek, "O komisyonda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere, terörden zarar gören tüm kesimlerin sigortası CHP’dir. CHP varsa kimse korkmasın, asıl risk CHP’nin olmamasıdır" dedi.

"CHP’nin olduğu yerde, üniter devlet tartışılmaz" diyen Yücel şöyledevam etti:

"CHP’nin olduğu yerde, Anayasa değişikliği tartışılmaz. O komisyonda CHP varsa kimse korkmasın. Asıl o komisyonda CHP’nin olmaması risktir. CHP, komisyonla ilgili herkesin duyduğu birtakım endişelerle ilgili denetim ve itiraz görevi görecektir. Ancak şunun da altını çizelim: ‘Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi’ ya da ‘Doğu’da barış, İstanbul’da savaş’, ‘Yeni düşman CHP’; böyle bir yaklaşıma da izin vermeyiz böyle bir oyunun parçası da olmayız."

"İlkeler önemli, isimler değil"

Komisyonda kimlerin görev alacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Yücel, “Bizim için önemli olan görev alacak kişiler değil, komisyonun nasıl işleyeceği ve hangi ilkelere göre karar alacağıdır” dedi.

Yücel, daha önce kurulan ‘Demokrasi ve Adalet Komisyonu’nda görev alan ya da dışarıdan katılacak nitelikli isimlerin görevlendirilebileceğini ifade etti.

(AB)