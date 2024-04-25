CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşme hazırlıklarına göndermede bulunarak sosyal medyadan yayımladığı "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" mesajına karşılık verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E GÖNDERME Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"

Günaydın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor." dedi.

CHP Grup Başkan Vekili, Kılıçdaroğlu'nun mesajına "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin." sözleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamayı, CHP'de genel başkanlık koltuğunu devrettiği Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'la 23 Nisan Resepsiyonu'nda biraraya gelmesi, Özel'in de Erdoğan'la beklenen ikili görüşmesi öncesinde "Elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız, müzakereler, görüşmeler elbette olur liderler arasında" demesinin ardından yapmıştı. Eski CHP lideri, ekonomik krize dikkat çektiği paylaşımında "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" demişti.

Ne olmuştu?

Özgür Özel geçtiğimiz hafta sonu katıldığı bir TV programında Erdoğan ile görüşmesine yönelik soruyu yanıtlarken şöyle demişti: "Böyle kritik bir görüşmeden önce de daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz." demişti

Özel, "Çok sert bir muhalefet yapmaya devam edece[klerini], ama nezaketi de elden bırakmayaca[klarını]" söylemişti.

Kendi CHP Genel Başkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na yönelik itiraz ve eleştirileri ve Erdoğan'ın muhalefete yönelik genel tutumundan hareketle AKP lideriyle karşılıklı ilişkisizlik tutumu sürdürmüş olan Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'la "müzakere" konusunu dışlayan tutumunu sürdürerek Özel'in adını vermeksizin yayımladığı sosyal medya mesajında "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" demişti.

Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği,

Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği,

Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği,

Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği,… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 24, 2024

(AEK)