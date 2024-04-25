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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2024 16:50
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2024 18:17
2 dk Okuma

GENEL MERKEZNDEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

"CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez" mesajını, "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor." diyerek yanıtladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor"
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın/AA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşme hazırlıklarına göndermede bulunarak sosyal medyadan yayımladığı "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" mesajına karşılık verdi.  

Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E GÖNDERME
Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"
25 Nisan 2024

Günaydın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor." dedi. 

CHP Grup Başkan Vekili, Kılıçdaroğlu'nun mesajına "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin." sözleriyle yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamayı, CHP'de genel başkanlık koltuğunu devrettiği Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'la 23 Nisan Resepsiyonu'nda biraraya gelmesi, Özel'in de Erdoğan'la beklenen ikili görüşmesi öncesinde "Elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız, müzakereler, görüşmeler elbette olur liderler arasında" demesinin ardından yapmıştı. Eski CHP lideri, ekonomik krize dikkat çektiği paylaşımında "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" demişti.

Ne olmuştu? 

Özgür Özel geçtiğimiz hafta sonu katıldığı bir TV programında Erdoğan ile görüşmesine yönelik soruyu yanıtlarken şöyle demişti: "Böyle kritik bir görüşmeden önce de daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz." demişti  

Özel, "Çok sert bir muhalefet yapmaya devam edece[klerini], ama nezaketi de elden bırakmayaca[klarını]" söylemişti. 

Kendi CHP Genel Başkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na yönelik itiraz ve eleştirileri ve Erdoğan'ın muhalefete yönelik genel tutumundan hareketle AKP lideriyle karşılıklı ilişkisizlik tutumu sürdürmüş olan Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'la "müzakere" konusunu dışlayan tutumunu sürdürerek Özel'in adını vermeksizin yayımladığı sosyal medya mesajında  "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" demişti. 

(AEK) 

Kemal Kılıçdaroğlu Gökhan Günaydın özgür özel Tayyip Erdoğan CHP
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