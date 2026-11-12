CHP seçmeni AKP'ye MHP seçmeninden çok güveniyor
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin Türkiye Siyaset Paneli Ekim 2026 araştırması, seçmenlerin fon krizine yaklaşımını, ülke yönetimine ilişkin değerlendirmelerini ve oy tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Araştırma, 21–28 Ekim 2026 tarihlerinde 81 il ve 12 istatistiki bölgede 2 bin 400 panelistle bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi. Yöneylem, araştırmanın Türkiye geneli sonuçları için yüzde 95 güven düzeyinde hata payını ±2 yüzde puan olarak açıkladı.
Bulgular, bazı AKP’li siyasetçilerin fon krizinden haksız kazanç sağladığı iddialarını inandırıcı bulanların, AKP ve MHP seçmenleri arasında da önemli bir kesim oluşturduğunu gösteriyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 50,6’sı fon kriziyle ilgili gelişmeleri “yakından”, yüzde 24,7’si “biraz” takip ettiğini belirtti. Böylece gelişmeleri takip edenlerin toplamı yüzde 75,3 oldu. Katılımcıların yüzde 12,6’sı krizi hiç duymadığını, yüzde 11,6’sı ise yalnızca duyduğunu söyledi. Yüzde 0,5’lik kesim soruyu yanıtsız bıraktı.
Fon krizini takip etme oranı parti tercihlerine göre farklılaştı. Gelişmeleri biraz veya yakından takip edenlerin toplamı İYİ Parti seçmenlerinde yüzde 95,9, Yeni Parti seçmenlerinde yüzde 91,3, MHP seçmenlerinde yüzde 86,8 ve DEM Parti seçmenlerinde yüzde 86,3 olarak ölçüldü. Aynı oran AKP seçmenlerinde yüzde 59,2, CHP seçmenlerinde yüzde 57 oldu
Bazı AKP’li siyasetçilerin fon krizinden haksız kazanç sağladığı iddialarını katılımcıların yüzde 45,4’ü “çok inandırıcı”, yüzde 26,4’ü “inandırıcı” buldu. İddiaları inandırıcı bulanların toplamı yüzde 71,8’e ulaşırken, yüzde 9,6’lık kesim “pek inandırıcı değil” veya “hiç inandırıcı değil” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 9’u değerlendirme yapacak kadar bilgisi olmadığını belirtti.
Söz konusu iddiaları inandırıcı veya çok inandırıcı bulanların oranı AKP seçmenlerinde yüzde 47,6, MHP seçmenlerinde yüzde 74,6 oldu. Bu oran Yeni Parti seçmenlerinde yüzde 90,7, İYİ Parti seçmenlerinde yüzde 91 ve DEM Parti seçmenlerinde yüzde 88,5 olarak kaydedildi. CHP seçmenlerinde ise yüzde 62,4’te kaldı. Değerlendirme yapacak kadar bilgisi olmadığını söyleyenlerin oranı CHP seçmenlerinde yüzde 16,5, AKP seçmenlerinde yüzde 14,5 olarak ölçüldü.
“Sizce Türkiye nasıl yönetilmektedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 55,7’si “kötü yönetilmektedir” yanıtını verdi. Ülkenin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 21,5 olurken, yüzde 21,8’lik kesim “ne iyi ne kötü yönetilmektedir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 1’i ise bilmediğini belirtti.
Türkiye’nin iyi yönetildiğini söyleyenlerin oranı AKP seçmenlerinde yüzde 65, MHP seçmenlerinde yüzde 49,6 oldu. Kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı ise Yeni Parti seçmenlerinde yüzde 89,2, İYİ Parti seçmenlerinde yüzde 87,8, DEM Parti seçmenlerinde yüzde 87,1 ve CHP seçmenlerinde yüzde 73,6’ya ulaştı. AKP seçmenlerinin yüzde 8,3’ü ve MHP seçmenlerinin yüzde 10,7’si de ülkenin kötü yönetildiğini belirtti.
Katılımcıların yüzde 16’sı son bir ayda oy vermeyi düşündüğü partiyi değiştirdiğini, yüzde 83,2’si ise tercihinin değişmediğini söyledi. Tercihini değiştirenlerin yüzde 31,1’i önceki ay AKP’ye, yüzde 26,1’i CHP’ye, yüzde 7,6’sı Yeni Parti’ye ve yüzde 6,7’si MHP’ye oy vermeyi düşündüğünü belirtti. Bu dağılım, tercih değiştiren grubun önceki yönelimini gösteriyor; partilerin kendi seçmenleri içindeki kayıp oranlarını veya net oy değişimini ortaya koymuyor.
Oy tercihini değiştirme gerekçelerinde “ekonomi, geçim ve istihdam” yüzde 21,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 11,7 ile “yolsuzluk, fon krizi ve usulsüzlük”, yüzde 10,3 ile “parti içi gelişmeler, liderlik ve kayyım”, yüzde 9,1 ile “parti politikaları, söylemler ve tutumlar” izledi. Fon krizi diğer iki konuyla aynı başlıkta değerlendirildiği için, yalnızca bu krizin tercih değişimindeki payı verilerden ayrıştırılamıyor.
Hane içindeki siyasi tercihlere ilişkin soruda katılımcıların yüzde 57,9’u herkesin aynı partiye oy vermeyi düşündüğünü söyledi. Yüzde 16,6’sı hanede farklı partileri tercih edenlerin bulunduğunu, yüzde 3,6’sı ise tercihi belli olanların yanında kararsız veya oy kullanmayı düşünmeyen kişilerin de yaşadığını belirtti. Hanedeki hiç kimsenin tercihinin belli olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 8,7, hiçbirinin oy kullanmayı düşünmediğini belirtenlerin oranı yüzde 5,5 oldu. Yüzde 7,7’lik kesim diğer hane üyelerinin tercihini bilmediğini söyledi.
İkinci parti tercihleri, Yeni Parti’nin farklı muhalefet partilerinin seçmenleri arasında alternatif olarak görüldüğüne işaret etti. İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 48,4’ü, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 23,4’ü ve CHP seçmenlerinin yüzde 15,3’ü ikinci tercih olarak Yeni Parti’yi gösterdi. Yeni Parti seçmenlerinin yüzde 26,3’ü İYİ Parti’yi, yüzde 2,7’si CHP’yi ikinci tercih olarak belirtirken, yüzde 41,9’u oy verebileceği başka parti olmadığını söyledi.
AKP seçmenlerinin yüzde 28’i ikinci tercihinin MHP olduğunu belirtirken, MHP seçmenlerinin yüzde 43,8’i AKP’yi işaretledi. Oy verebileceği başka parti olmadığını söyleyenlerin oranı AKP seçmenlerinde yüzde 51,3, MHP seçmenlerinde yüzde 38 oldu. Aynı yanıtı verenlerin oranı DEM Parti seçmenlerinde yüzde 55,3, CHP seçmenlerinde yüzde 43,5 ve İYİ Parti seçmenlerinde yüzde 16,9 olarak ölçüldü.
Kararsız seçmenlerin yüzde 29,7’si 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde AKP’ye, yüzde 18,3’ü CHP’ye oy verdiğini, yüzde 23,3’ü ise oy kullanmadığını belirtti. Önümüzdeki seçimde oy kullanmayacağını söyleyenlerin yüzde 24,1’i önceki seçimde AKP’yi, yüzde 11,4’ü CHP’yi desteklediğini ifade etti. Bu gruptaki en büyük kesimi ise yüzde 45,6 ile 2023’te de oy kullanmadığını söyleyenler oluşturdu.
(Mİ)