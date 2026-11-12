CHP seçmeni AKP'ye MHP seçmeninden çok güveniyor

Oy tercihini değiştirme gerekçelerinde “ekonomi, geçim ve istihdam” yüzde 21,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 11,7 ile “yolsuzluk, fon krizi ve usulsüzlük”, yüzde 10,3 ile “parti içi gelişmeler, liderlik ve kayyım”, yüzde 9,1 ile “parti politikaları, söylemler ve tutumlar” izledi. Fon krizi diğer iki konuyla aynı başlıkta değerlendirildiği için, yalnızca bu krizin tercih değişimindeki payı verilerden ayrıştırılamıyor.