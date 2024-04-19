CHP, seçimde başka parti lehine çalışanları disipline sevk ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye başkanlarına 31 Mart seçim sürecine ilişkin bir yazı gönderdi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökan Zeybek imzalı yazıda, 31 Mart’ta elde edilen seçim başarısının örgütlerin özverili çalışmaları sayesinde geldiği belirtildi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; yazıda, “her bir partilinin, yürekten çalıştığı” ifade edildi ve “Maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti ve adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir” denildi.

Yazıda, CHP Tüzüğü’nün başka parti adaylarına açık ya da gizliden çalışanlara yönelik kesin ihraç cezasını öngören maddesi hatırlatıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde başka parti ya da aday lehine çalışanların isimlerinin raporlanması talep edildi.

Raporlamada, CHP karşıtı çalışan CHP üyelerinin seçim döneminde aleyhte yürüttüğü faaliyetlerin de yazılması gerektiği vurgulandı.

CHP’li başkanların ve başkan adaylarının hazırlayacağı raporların 29 Nisan’a kadar Genel Merkez’e iletilmesi gerektiği bildirildi.

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(RT)