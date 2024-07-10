CHP: Şam, görüşme talebimizi kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a yaptığı görüşme çağrıları henüz karşılık bulmazken, CHP’den “Şam’la görüşme” açıklaması geldi.

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Halk TV yayınına katılan CHP’nin Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, görüşme taleplerine Şam’dan olumlu yanıt geldiğini açıkladı:

“Görüşme niyetine ilişkin, bu konuların çözümüne ilişkin niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme yapılacak, hangi tarihte yapılacak bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik, Şam’dan da bu isteğe olumlu cevap geldi. Şartların oluştuğu anda bu görüşme gerçekleşecektir.”

Ne olmuştu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Temmuz’da katıldığı bir televizyon programında, “Bir mutabakatımız var, gün belirleyeceğiz. Çok yakın bir süreçte Şam ziyareti olacak. Aksilik çıkmazsa gideceğiz, görüşeceğiz. Türkiye ile Esad’ın masaya oturup, bu sorunu çözüp, Avrupa’dan da kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Temmuz ayı içinde görüşmenin gerçekleşmesini umut ediyoruz. Lübnan üzerinden gideceğiz” demişti.

(VC)