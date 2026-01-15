CHP Rize İl Başkanı Deniz: “ÇAYKUR’da mevsimlik işçilerin kadro sorunu kalıcı düzenleme gerektiriyor”

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, ÇAYKUR’da çalışan mevsimlik işçilerin kadro sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Deniz, geçici düzenlemeler ve algı operasyonlarıyla sorunun çözülemeyeceğini vurgulayarak, kalıcı çözümün tüm mevsimlik işçileri kapsayan yasal bir düzenlemeyle mümkün olacağını belirtti.

Mevsimlik işçilerin yıllardır geçici statüde tutulduğunu ifade eden Deniz, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Sorunun teknik ayrıntılar veya kısmi uygulamalarla çözülemeyeceğini belirten Deniz, “Sorun ancak tüm mevsimlik işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesiyle çözülebilir. Bunun dışındaki her açıklama gerçeği çarpıtmaktan ibarettir” dedi.

Son dönemde “kadro sorunu çözüldü” yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Deniz, açıklamaların yalnızca teknik mevsimlik işçileri kapsadığını ve 10 ay 29 günle sınırlı tutulduğunu ifade etti. Bu uygulamanın gerçek bir kadro düzenlemesi olmadığını belirten Deniz, işçilerin talebinin açık olduğunu vurguladı.

“Her sezon öncesi umut, sezon sonrası hayal kırıklığı”

Deniz, her çay sezonu öncesinde benzer vaatlerin gündeme geldiğini, sezon bitiminde ise sorunların yeniden rafa kaldırıldığını hatırlattı. İktidar partisi temsilcisinin yerel bir televizyon kanalında yaptığı “müjde” açıklamasının işçilerde umut yarattığını, ancak sonrasında yapılan beyanların bu umudu boşa çıkardığını kaydetti.

Deniz, açıklamaların detaylarına bakıldığında gerçek anlamda bir kadro düzenlemesi bulunmadığını söyledi. “Teknik mevsimlik işçilere dahi kadro verilmemiştir. Belirlenen kriterlere göre bazı işçiler yalnızca 10 ay 29 gün geçici işçi olarak çalıştırılacaktır. Bu, kadro değildir” dedi.

CHP’li Deniz, kamuoyunun yanıt beklediği soruları şöyle sıraladı:

· Bu düzenleme neden yalnızca teknik mevsimlik işçileri kapsıyor?

· Diğer mevsimlik işçilerin durumu ne olacak?

· Neden 12 ay değil de 10 ay 29 gün?

· Buna engel olan nedir?

Deniz, sorunların çözümü için geçici düzenlemeler yerine, tüm mevsimlik işçileri kapsayan kalıcı yasal adımlar atılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

(EMK)