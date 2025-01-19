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Yayın Tarihi: 19 Ocak 2025 17:30
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2025 17:36
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CHP, Rıza Akpolat sonrası yol haritasını bu hafta açıklayacak

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Tutuklama kararına karşı yetkili hakimlik nezdinde itirazlarımızı yapacağız. Milletvekillerimiz ve parti yönetimimizle İstanbul’da bulunuyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP, Rıza Akpolat sonrası yol haritasını bu hafta açıklayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, MYK’nın Beşiktaş gündemiyle bir toplantı daha yapacağını duyurdu. Genel Başkan Özgür Özel’in en geç salı gününe kadar yol haritasına dair detaylı bir açıklama yapacağını belirtti.

Deniz Yücel, Rıza Akpolat’ın gözaltı sürecini eleştirdi: 
"Belediye Başkanımız, 4 gün boyunca uykusuz bırakıldı, ifadesi alındı ve ardından sorgusu yapıldı. İlk olarak Metris Cezaevi’ne gönderildi, ancak orada başka bir cezaevine sevk edileceği söylendi. Oradan Paşakapısı Cezaevi’ne götürüldü. Genel Başkanımız Özgür Özel, burada kendisini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Rıza Başkan, aynı gece Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Beşiktaş’ta yaşayan her üç kişiden ikisinin oyunu almış bir başkanı bu şekilde yormaya, yıldırmaya ve itibarsızlaştırmaya çalışmak alçakça bir senaryodur. Ancak bu süreç, bu senaryoyu kuranların itibarsızlaşmasıyla sonuçlanacaktır."

"Erdoğan kaçak dövüşüyor"

Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da sert bir şekilde eleştirdi:
"Sayın Erdoğan, siyasette ahlaki rekabeti sürdüremediği için kaçak dövüşmektedir. Yargıyı siyasetin aracı haline getirmek, siyasette söyleyecek sözü kalmayanların yöntemidir. FETÖ’nün geçmişte kullandığı bu yöntemler ülkeye zarar verdi ancak amacına ulaşamadı. Bugün de hukuksuzluklardan medet umanlar, yine başarısız olacaklar."

"Tutuklama kararına itiraz edilecek"

Yücel, sürecin en başından itibaren hukuki mücadele verdiklerini söyledi:

"Tutuklama kararına karşı yetkili hakimlik nezdinde itirazlarımızı yapacağız. Milletvekillerimiz ve parti yönetimimizle İstanbul’da bulunuyoruz. MYK ve kapalı grup toplantılarımızda süreci detaylıca değerlendirdik. Bugün Parti Meclisi toplantımızda da bu durumu masaya yatırdık. Hukuksuzluklara karşı en etkin mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Halkımız AKP'ye kırmızı kart gönderecek"

Yücel, AKP’nin artık bir siyasi parti olmaktan çıktığını iddia etti:
"AKP, Esenyurt’tan Tunceli’ye, Beşiktaş’a kadar süren operasyonlarla adeta siyasi bir mafya gibi hareket ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuksuzlukların devam edeceğini açıkça söylüyor. 'Daha turbun büyüğü heybede' diyerek meydan okuyor. Ancak kimse unutmasın, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tüm bu hukuksuzlukların hesabı sorulacak. Bu kanunsuz emirlere uyanlar yargı önünde hesap verecek."

AKP’nin ekonomik politikalarını ve boykot çağrılarını da eleştiren Yücel, "Mutfaklar boş, halk sefalet içinde ama Cumhurbaşkanı ve bakanları boykot çağrısı yapmaktan başka bir şey yapamıyor. Halkımız, ilk sandıkta AKP’ye kırmızı kart gösterecek ve hukuksuzlukların sona erdiği bir Türkiye inşa edecektir" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte 23 kişi tutuklandı
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ OPERASYONU
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP Rıza Akpolat deniz yücel
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