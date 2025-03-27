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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 14:29
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 17:38
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CHP PM, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı

CHP Parti Meclisi, Olağanüstü Kurultay kararını ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
CHP PM, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı
*Fotoğraf: CHP fotoğraf servisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplandı. 

Özel'in 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu Olağanüstü Kurultay kararı PM'den geçti.

Parti Meclisi'nin kararının ardından CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Ayrıca 23 Mart’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçiminde 15,5 milyon oy alan Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı. 

Alınan kararla İmamoğlu'nun adaylığı kesinleşmiş oldu. 

Toplantının ardından açıklama yapan Özel, “partisinin tüm vekillerini firesiz şekilde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını onayladığını” açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu gözaltındayken, CHP'ye kayyım atanmasını engellemek için için olağanüstü kurultaya gideceklerini açıklamıştı.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
CHP olağanüstü kurultay ekrem imamoğlu
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