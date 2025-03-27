CHP PM, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplandı.

Özel'in 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu Olağanüstü Kurultay kararı PM'den geçti.

Parti Meclisi'nin kararının ardından CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Ayrıca 23 Mart’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçiminde 15,5 milyon oy alan Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

Alınan kararla İmamoğlu'nun adaylığı kesinleşmiş oldu.

Toplantının ardından açıklama yapan Özel, “partisinin tüm vekillerini firesiz şekilde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını onayladığını” açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu gözaltındayken, CHP'ye kayyım atanmasını engellemek için için olağanüstü kurultaya gideceklerini açıklamıştı.

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(RT)