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Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 08:33
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 08:34
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CHP PM için 380 kişi aday oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi bu sabaha karşı sona erdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/06/chp-pm-icin-380-kisi-aday-oldu.jpg
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) için 380, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için de 98 aday başvurdu.

Ankara Spor Salonu'nda önceki gün başlayan kurultayın ikinci gününde, başvuru işlemi dün 19.00’da sona erdi. Geçerli başvuruların ilan edilmesiyle liste, seçim pusulası basımı için matbaaya gönderildi.

Baskı işleminin ardından Divan Başkanlığının ilan edeceği saatte seçimlere geçildi. 23 sandıkta süren oy verme işlemi sabaha karşı sonuçlandı.

60 kişilik PM için sayım

Bu sabah yapılan sayımla 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlenecek. Delegeler, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyelerini de seçecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Durmayacağız, çalışacağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Durmayacağız, çalışacağız
5 Kasım 2023

Özel: Erdoğan’ın stresini anlıyorum

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?” sorusuna, “Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklamalarına dair de şunları söyledi: “Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin.”

Erdoğan
Erdoğan'dan CHP Kurultayı yorumu: Al birini vur diğerine
5 Kasım 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel için Kılıçdaroğlu'na da atıfta bulunarak, “O da Demirtaş'a Kavala'ya selam verdi, bunların birbirinden farkı var mı? Al birini vur diğerine” demişti. (AS)

chp genel kurultayı parti meclisi
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CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu
6 Kasım 2023
/haber/chpde-parti-meclisi-ve-yuksek-disiplin-kurulu-uyeleri-belli-oldu-287478
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